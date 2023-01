Hanna Żudziewicz z córeczką urządziły sobie domowe SPA. Nic bardziej uroczego dziś nie zobaczycie

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z "Tańca z Gwiazdami" niedawno powitali na świecie swoją pierwszą córeczkę, Różę. Dumni rodzice chętnie chwalą się zdjęciami oraz nagraniami z pociechą, a fani w komentarzach rozczulają się nad dziewczynką. Teraz tancerz opublikował relację z pierwszego wspólnego spaceru. Jaki wózek wybrali dla Róży? Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz na spacerze z córką 6 października Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zostali rodzicami . Kilka chwil po porodzie w mediach społecznościowych świeżo upieczonych rodziców pojawiły się urocze zdjęcia z małą Różą. Dziewczynka wraz z mamą przez kilka dni przebywała w szpitalu, a po powrocie Jacek Jeschke przygotował dla Hanny Żudziewicz niespodziankę . Teraz cała trójka wybrała się na wspólny spacer! Zobacz także: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przekazali radosną nowinę! Posypały się gratulacje Hanna Żudziewicz i Jackek Jeschke zdecydowali się na popularny model wózka, który pokochały również inne świeżo upieczone mamy. Jest to gondola marki Venicci Polska, której cena wraz z wyposażeniem to nieco ponad 5 tysięcy złotych. Idziemy na spacerek, jest ekipa. Tata jest i Hachi, najlepszy przyjaciel, no i my - mówiła Hanna Żudziewicz. Na taki sam model wózka zdecydowała się Katarzyna Sokołowska , która już sprawdziła jego wytrzymałość na górskich szlakach. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke na razie wypróbowali go w mniej ekstremalnych warunkach, a mała Róża wyglądała na zachwyconą i przez większość spaceru spała. Co myślicie o wyborze jasnego wózka na zbliżającą się zimę?