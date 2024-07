Moczenie nocne u dorosłych znacznie obniża jakość życia chorych. Powody tej dolegliwości mogą być różne, najczęściej podłoże schorzenia jest wieloczynnikowe. Pomocne jest zarówno leczenie farmakologiczne, jak i zmiana trybu życia i wsparcie psychologiczne.

Moczenie nocne to niezależne od woli oddawanie moczu w trakcie snu u tych, którzy osiągnęli już zdolność świadomego kontrolowania tej czynności. Pełna kontrola nad czynnościami pęcherza moczowego osiągana jest w wieku 5 lat.

Jakie są przyczyny moczenia nocnego u dorosłych?

Istnieje wiele możliwych przyczyn moczenia nocnego u dorosłych. Może świadczyć o zaburzeniach czynności pęcherza moczowego, zakażeniach dróg moczowych, sromu lub pochwy, cukrzycy, chorobach nerek, chorób układu nerwowego, napadów padaczkowych. Wpływ na występowanie moczenia nocnego ma także genetyka – jeśli rodzice mieli problem moczenia nocnego, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że problem będzie również dotyczył ich dzieci. Przyczyną może być także głęboki sen, podczas którego nie odczuwa się potrzeby oddawania moczu. Wpływ na tę dolegliwość mogą mieć również czynniki psychogenne.

Jak leczyć moczenie nocne u dorosłych?

Przy wystąpieniu moczenia nocnego należy udać się na konsultację do lekarza rodzinnego, który wykryje źródło problemu i pacjenta na badania specjalistyczne. Gdy występuje ten problem, warto zmierzyć poziom cukru, kreatyniny, elektrolitów we krwi, wykonać ogólne badanie moczu z posiewem i USG jamy brzusznej. Lekarz pierwszego kontaktu zwykle skieruje pacjenta do poradni urologicznej. Metoda leczenia zależna jest od przyczyny moczenia nocnego.

Aby samodzielnie zminimalizować ryzyko moczenia nocnego, warto zmienić styl życia – unikać picia dużej ilości płynów przed snem, a także odstawić napoje słodkie, gazowane oraz zawierające kofeinę. Chory powinien dbać o regularne opróżnianie pęcherza moczowego i o to, aby noc zaczynać z pustym pęcherzem. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej higieny – częste podmywanie się, ewentualnie korzystanie z pieluchomajtek lub specjalistycznych podpasek.

Pomocne w leczeniu moczenia nocnego może okazać się również ćwiczenie mięśni brzucha oraz mięśni Kegla, stosowane przy nietrzymaniu moczu. Ćwiczenia polegają na zatrzymaniu strumienia moczu i rozluźnienie po kilku sekundach. Inne ćwiczenie polega na wprowadzeniu palca do pochwy na głębokość kilku centymetrów i obkurczeniu mięśni, jakby chciało się zgnieść palec. Pomocne mogą okazać się wszelkie ćwiczenia wzmacniające mięśnie krocza.

