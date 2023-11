Katarzyna Warnke nie boi się żadnych tematów. Podczas jednej z premier filmowych reporter Party.pl zapytał aktorkę o temat pornografii, edukację seksualną i podejście do seksualności. Katarzyna Warnke szczerze odpowiedziała i nie ukrywa, że to może być naprawdę niszcząca siła. Co jeszcze powiedziała aktorka?

Katarzyna Warnke w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedziała na pytania o edukację seksualną wśród młodzieży i nie ukrywa, że pornografia to długi temat, ale z pewnością nie jest to źródło wiedzy dla młodego pokolenia:

Jeśli chodzi o pornografię, to ja myślę, że jest tak niszcząca, jak chyba nic w tej chwili na świecie, tzn. zmienia nasz stosunek do naszego ciała i niszczy taką subtelność w podejściu do seksualności. (...) Ja myślę, że perwersja jest bardzo ciekawym aspektem seksualności i pożądanym moim zdaniem i normalnym, naturalnym. To, co jest w pornografii straszne to, to uprzedmiotowienie.

powiedziała wprost Katarzyna Warnke.