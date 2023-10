Joanna Opozda nieustannie raczy swoich fanów nowymi nagraniami z ukochanym synem Vincentem. Tym razem na InstaStories uwielbianej aktorki pojawił się filmik, na którym ta... ćwiczy w towarzystwie swojej pociechy. Nowym nagraniem gwiazda udowadnia, że sama świetnie sobie radzi w każdej sytuacji. Tylko spójrzcie.

Joanna Opozda i jej trening z Vincentem

Joanna Opozda od narodzin synka udowadnia, że świetnie sobie radzi w roli samotnej matki. Ostatnie chwile w jej życiu jednak nie należały do najłatwiejszych. Tuż po Nowym Roku okazało się, że Joanna Opozda wylądowała z synkiem w szpitalu. Wówczas sytuacja była naprawdę poważna - konieczna była hospitalizacja. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, a mama z dzieckiem mogła wrócić do domu. Teraz mały Vincent tryska energią, co widać na kolejnych nagraniach, które aktorka publikuje na swoim Instagramie. Nie inaczej było tym razem. Joanna Opozda właśnie pokazała, jak dba o swoją sylwetkę. Okazuje się, że trening wykonuje... wspólnie z synkiem.

Joanna Opozda udowadnia wszystkim samotnym matkom, że dla chcącego nic trudnego. Na jej Instagramie wylądował filmik, na którym robi wykroki, trzymając jednocześnie na rękach swojego synka. Taka forma ćwiczeń zdecydowanie przypadła jej do gustu, ponieważ uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Podobnie zresztą, jak małemu Vincentowi, który ochoczo klaszcze i dopinguje swoją mamę:

Trzeba sobie radzić - skwitowała, wyraźnie rozbawiona aktorka.

Joanna Opozda nie ukrywa, że w codziennych obowiązkach nie może liczyć na pomoc taty Vincenta. Pomimo faktu, że związek aktorskiej pary należy do przeszłości, pomiędzy byłymi partnerami nadal trwa publiczna wojna, a na rozwód będą musieli poczekać. Ponadto media donoszą, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda wciąż nie dogadali się w sprawie alimentów, a cała sprawa wylądowała na prokuraturze.

