Dosłownie parę dni temu na pułkach sklepowych pojawił się produkt, który wzbudził niemałą kontrowersję. Mianowicie chodzi o alko-tubki przypominające wyglądem tubki z musami dla dzieci. Okazuje się również, że firma produkująca alko-tubki, produkuje także musy dla dzieci. W sieci aż zawrzało, że produkt ten nie powinien pojawić się na rynku. Eksperci i psycholodzy jednogłośnie dostrzegli w alko-tubkach samo zagrożenie.

Kolorowe alko-tubki wywołały burzę w sieci

Na polskim rynku pojawił się nowy produkt - alkohol sprzedawany w kolorowych tubkach wyglądających jak musy dla najmłodszych. Sprawą zainteresowały się nie tylko media, ale również politycy i celebryci.

Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy. Każdy wie, jak bardzo przydaje się, gdy trzeba jechać w dłuższą trasę albo gdy nagły mały głód doprowadza nasze dziecko do (chwilowej) rozpaczy. Kupujemy je niemal na ślepo, szukając w sklepie charakterystycznych opakowań - zabrał głos w sprawie alko-tubek Szymon Hołownia.

Piszę to przede wszystkim jako ojciec. Szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie to ZŁO w czystej postaci. Skoro chcecie już rozpijać nasze dzieci, zacznijcie im jeszcze może sprzedawać broń, w ramach „przeniesienia dziecięcej rywalizacji na nowy poziom realności” - dodał w swoim poście polityk.

Niektórzy zastanawiają się: "Ale jaki problem jest w tym, że tubki pojawiły się w sklepach? Przecież dzieci i tak ich nie kupią, ponieważ nie mają 18 lat". Nic bardziej mylnego każdy rodzic może przypadkowo włożyć saszetkę do koszyka, ponieważ zostanie np. odłożona w miejsce musów dla dzieci, a my tego nie zauważymy. Dziadkowie również mogą się pomylić. Nie zawsze ich wzrok na starsze lata jest dobry, kiedy zobaczą kolorowy produkt, zapewne skojarzą go z musami dla wnuków. Jak wiadomo, dopiero co alko-tubki pojawiły się na rynku, a już niestety pojawiały się powyższe sytuacje.

Głos w sprawie zabrał także Donald Tusk, który również szybko zareagował na powyższą sytuację

Alkohol w opakowaniach, które przypominają tubki z musem dla dzieci? Nie, ten numer u nas nie przejdzie. Dzisiaj postawiłem na baczność wszystkich urzędników, którzy mają za zadanie znaleźć absolutnie skuteczne metody przeciwdziałania temu procederowi. Chodzi o wykorzystanie istniejących przepisów prawa - poinformował premier Donald Tusk.

Borys Szyc poinformował o wycofaniu alko-tubek

Na temat alko-tubek wypowiedziało się wiele osób ze świata show-biznesu. Wszyscy byli zgodni, że pojawienie się produktu w sklepach nie było dobrym posunięciem producenta. Ważną rolę w publicznej dyskusji na temat wycofania alko-tubek odegrał aktor Borys Szyc, który otwarcie wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Jako osoba, która w przeszłości zmagała się z problemem alkoholizmu, Szyc podkreślał, jak ważne jest ograniczanie dostępu do alkoholu w takich formach.

Niedługo trzeba będzie czytać skład, żeby pół litra nie kupić - krótko, ale dosadnie wyraził swoje obawy Borys Szyc.

Szyc wielokrotnie podkreślał w mediach, że walka z problemem alkoholizmu to nie tylko kwestia jednostkowa, ale społeczna, i że działania takie jak wycofanie alko-tubek są krokiem w dobrym kierunku, by ograniczyć ryzyko rozwijania nałogu. W swoich wypowiedziach zachęcał również do większej edukacji na temat alkoholu i odpowiedzialnego picia.

Żałujemy, że produkt Voodoo Monkey, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki OLV podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację - opublikował na Instagramie decyzję spółki OLVO Borys Szyc.

Dzięki nagłośnieniu sprawy przez tak liczne grono przeciwników kolorowych alko-tubek, producent szybko podjął decyzję o wycofaniu produktu ze sklepów. Zapewne nie tylko Borysowi Szycowi ulżyło, że produkt zniknie z półek, ale także wielu rodzicom, którzy mieli powody do niepokoju. Decyzja o wycofaniu alko-tubek z rynku została pozytywnie przyjęta przez wiele organizacji zajmujących się problematyką uzależnień, które zwracały uwagę na rosnący problem z dostępnością alkoholu w łatwo przyswajalnych i tanich formach.