Bezpośrednią przyczyny odmiedniczkowego zapalenia nerek jest bakteryjne, wirusowe lub grzybicze zakażenie górnych dróg moczowych. Pośrednich przyczyn można wskazać bardzo wiele – od infekcji dolnych dróg moczowych (pęcherza i cewki moczowej), po pozornie niezwiązane schorzenia, jak cukrzyca czy choroby neurologiczne.

Jak dochodzi do odmiedniczkowego zapalenia nerek?

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest w 80% przypadków chorobą nabytą tzw. drogą wstępującą, co oznacza, że stan zapalny przenosi się na nerki z niżej położonych odcinków dróg moczowych. Infekcja rozpoczyna się w cewce moczowej, skąd atakujące bakterie, wirusy bądź grzyby, trafiają do pęcherza. Nieprawidłowe leczenie lub nieleczenie takiej infekcji sprawia, że drobnoustroje chorobotwórcze podążają dalej – ku górnym odcinkom dróg moczowych. Przenoszą się przez moczowody (w kierunku przeciwnym niż strumień moczu) i w końcu atakują nerki. Dlatego tak ważne jest, by nie bagatelizować nawracających zapaleń pęcherza – mogą one świadczyć o niedoleczeniu infekcji.

Bakterie, wirusy, grzyby – które wywołują odmiedniczkowe zapalenie nerek?

Za rozwój bakteryjnego odmiedniczkowego zapalenia nerek odpowiadają zwykle obecne w drogach moczowych bakterie Escherichia Coli bądź gronkowce. Do zapalenia wirusowego może natomiast dojść w wyniku niezabezpieczonych stosunków seksualnych – drogą płciową przenoszą się wirusy z rodziny Herpes (odpowiedzialne także za opryszczki miejsc intymnych) i dwoinka rzeżączki. Bliskość układów moczowego i płciowego sprawia, ze wirusy te przenoszą się z miejsc intymnych na cewkę moczową. Kolejnym czynnikiem ryzyka są zapalenia grzybicze wywołane najczęściej przez grzyby Candida, które atakują w stanach obniżonej odporności organizmu, np. przy cukrzycy, antybiotykoterapii lub długotrwałym cewnikowaniu. Do odmiedniczkowego zapalenia nerek może dojść także poprzez zakażenie krwiopochodne – zdarza się to w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, np. posocznicy.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu na odmiedniczkowe zapalenie nerek

Oprócz wcześniej wymienionych chorób towarzyszących lub prowadzących do odmiedniczkowego zapalenia nerek można wymienić także inne, które sprzyjają rozwojowi infekcji:

kamica nerkowa,

przerost prostaty,

guz pęcherza lub macicy,

refluks pęcherzowo-moczowy,

wady rozwojowe układu moczowo-płciowego,

przepuklina kręgosłupa,

hiperplazja,

udar mózgu,

ciąża.

Nieleczone lub często powtarzające się ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek zamienia się w postać przewlekłą, która doprowadza do postępującej destrukcji nerek. Przebiega ona często bezobjawowo.

