O Caroline Derpienski jest cały czas głośno. Ostatnio Krzysztof Stanowski postanowił wybrać się do Miami, aby sprawdzić autentyczność i rzekome bogactwo celebrytki. Po powrocie do kraju ujawnił, że Caroline jest miłą dziewczyną, ale pojawiło się parę niejasności. Jak poinformował Stanowski Caroline, kupiła sobie followersów na Instagramie. Dziennikarz poznał również narzeczonego modelki, który miał być latynoskim miliarderem, a okazał się polskim 61-letnim polskim biznesmenem.

To, że Caroline Derpienski woli starszych mężczyzn nie jest tajemnicą. Modelka wielokrotnie wypowiadała się na ten temat w mediach. Ten wątek poruszyła również podczas wizyty Stanowskiego w Stanach Zjednoczonych. Derpienski cały czas ukrywała swojego ukochanego latynoskiego "Dżaka", aż tu nagle prawda wyszła na jaw. Początkowo Aneta Glam poinformowała, że partnerem Derpienski jest Krzysztof z Sosnowca, potwierdził to także Stanowski. Ku zdziwieniu dziennikarza milioner z Polski spotkał się z nim i chętnie opowiadał o swojej przeszłości i teraźniejszości. Czy Caroline myślała, że prawda nie wyjdzie na jaw i Stanowski nie wyjawi, że "Latynos jest Polakiem"? Tego nie wiadomo.

Wiemy, kim jest "Dżak" Caroline Derpieński przyłapana z ukochanym miliarderem

Dlaczego nie pokażę partnera? Ponieważ ja kocham starszych facetów, nie obchodzą mnie młodzi chłopacy, którzy jedynie mogą zaimponować swoimi mięśniami i sześciopakiem, a tak naprawdę chodzą i zdradzają. I którzy nie są w stanie nic zaoferować intelektualnie, finansowo, życiowo i w ogóle. Dla mnie najważniejsze jest to, jak mój facet mnie traktuje. Kobiety, nie patrzmy na wygląd facetów, nie patrzmy na portfel, patrzmy czy facet jest dojrzały emocjonalnie, a to się nabywa z wiekiem, z przeżyciami. Starszy facet po prostu jest odpowiedzialny, dojrzały, może was czegoś nauczyć i to mnie podnieca. Jestem ze starszym partnerem nie ze względu na stan jego portfela, choć jest bardzo, bardzo zasobny. Jestem z moim partnerem, bo w moich oczach jest przystojny. Dlaczego? Bo dobrze mnie traktuje, bo jest odpowiedzialny, bo zna życie. Bo jest wspaniałym mówcą, prezencje, klasa, wychowaniem

À propos starszych mężczyzn Derpienski dokładnie rok temu na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z mężczyzną przypominającym Donalda Trumpa. Mężczyzna, z którym Caroline zrobiła sobie selfie, ma na sobie czerwoną czapkę z napisem "MAKE AMERICA GREAT AGAIN" (uczyńmy Amerykę znowu wielką). Jest to czapka, w której wielokrotnie mogliśmy zobaczyć Trupa.

Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem, Caroline wspomniała imprezę u Trumpa:

Bardzo uwielbiam Trumpa. Za to, że powiedział, że jestem piękna. To było tak, że dostałem od niego zaproszenie do Mar-a-Lago. On gości, których zaprasza, traktuje bardzo dobrze, do każdego podchodzi, każdego pozdrawia. Ja akurat miałam sukienkę z dużym dekoltem i powiedział, że jestem 'beautiful'

- wyjawiła celebrytka.