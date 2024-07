Glukoza zapewnia organizmowi energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Jej poziom we krwi można badać na czczo lub w podwójnej próbie. Warto go oznaczyć m.in. w przypadku podejrzenia cukrzycy, niewydolności nerek oraz niedoczynności tarczycy. Badanie poziomu glukozy przeprowadza się także standardowo u kobiet w ciąży.

Glukozę bada się na podstawie próbki krwi pobranej tylko na czczo albo na czczo i po przyjęciu pewnej dawki glukozy. Chorzy na cukrzycę jej poziom sprawdzają kontrolnie także po posiłkach.

Co to jest glukoza i dlaczego oznacza się jej poziom

Glukoza należy do cukrów prostych, do których rozkładane są przyswajane z pożywieniem węglowodany. Stanowi ona podstawowy surowiec energetyczny organizmu, niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych, pracy narządów wewnętrznych i mięśni. Glukoza wchłaniana jest z jelita cienkiego, skąd trafia do krwi. Dla komórek krwi oraz neuronów mózgu stanowi ona jedyne źródło energii.

Po posiłku poziom glukozy we krwi wzrasta, osiągając maksimum po ok. 60 minutach od rozpoczęcia jedzenia. Po ok. 2-3 godzinach poziom cukru we krwi u zdrowych osób z powrotem przyjmuje wartość taką, jaką miał przed posiłkiem. Nieprawidłowy poziom glukozy jest jednym z kryteriów diagnostycznych wielu chorób, np. cukrzycy, niewydolności nerek, chorób wątroby oraz tarczycy.

Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo – normy

Poziom glukozy we krwi można badać na czczo, najczęściej rano. Potrzebne jest do tego pobranie próbki krwi w laboratorium lub badanie glukometrem.

Prawidłowy poziom cukru we krwi u zdrowego człowieka na czczo powinien wynosić od 70 do 99 mg/dl. Jeśli wynik badania wskazuje od 100 do 125 mg/dl, mamy do czynienia z hiperglikemią, która może oznaczać stan przedcukrzycowy. Natomiast wynik wyższy niż 126 mg/dl przy dwukrotnym pomiarze może świadczyć o cukrzycy. Wynik niższy niż 40 mg/dl może świadczyć o hipoglikemii.

Poziom cukru we krwi w teście doustnego obciążenia glukozą – normy

Test doustnego obciążenia glukozą (OGTT) polega na dwukrotnym pobraniu próbki krwi w celu porównania poziomu cukru na czczo i 2 godziny po wypiciu roztworu wodnego, zawierającego 75 g glukozy. Badanie to pomaga w zweryfikowaniu, czy osoba, która po badaniu na czczo miała podwyższony poziom glukozy, jest chora na cukrzycę. Jeśli po 2 godzinach od przyjęcia glukozy stężenie cukru u danej osoby jest niższe niż 140 mg/dl, tolerancja glukozy jest u niej prawidłowa. Jeżeli otrzyma ona wynik w granicach 140-200 mg/dl, tolerancja glukozy odbiega od normy i można podejrzewać stan przedcukrzycowy. Osoby chore na cukrzycę otrzymują wynik wyższy niż 200 mg/dl przy dwukrotnym pomiarze.

Badanie poziomu glukozy u kobiet w ciąży

Badanie glukozy wykonuje się również u kobiet w ciąży. Polega ono na dwukrotnym pobraniu próbki krwi: na czczo i godzinę po doustnym przyjęciu glukozy. Jeśli poziom cukru we krwi wynosi wówczas mniej niż 140 mg/dl, wynik jest prawidłowy. Jeśli więcej – nieprawidłowy.