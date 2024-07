Kamila Boś z pewnością była największą gwiazdą ósmej edycji "Rolnik szuka żony" - od razu pobiła rekord listów, które otrzymała od mężczyzn. Choć w show nie znalazła miłości, do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem i sympatią. Oczywiście nie brakuje również internautów, którzy złośliwie komentują jej każdy krok. Czy Kamila uodporniła się na hejterów?

"Rolnik szuka żony" nie przyniósł jej miłości, za to dał sporą popularność. Dziś Kamilę Boś na samym Instagramie śledzi ponad 160 tysięcy internautów, uczestniczka show do dziś pojawia się regularnie w telewizji, a niedawno zaliczyła debiut na wielkiej modowej imprezie - Party Fashion Night 2022! W dzisiejszych czasach rozpoznawalność idzie oczywiście w parze z hejtem, o czym Boś przekonała się już w trakcie programu. A jak jest dziś?

Mam bardzo mało tych złych wiadomości, rzadko cokolwiek dostaje przykrego. Przyznaję się do tego, że jeśli jest typowy hejter, to go blokuję, bo po co mamy sobie uprzykrzać życie wzajemnie? - mówi Party.pl Kamila.