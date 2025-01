Choć 11. edycja miłosnego show Telewizji Polskiej już za nami, to fani w dalszym ciągu śledzą, co słychać u ich ulubieńców. Dużą popularnością w minionej edycji show cieszyła się m.in. najmłodsza uczestniczka, czyli Wiktoria. 24-latka zgłosiła się do programu, gdyż zależało jej na znalezieniu odpowiedniego partnera. Rolniczka po udziale w show chętnie odzywa się na Instagramie do swoich obserwatorów i pokazuje im, co u niej słychać po zakończeniu show. Tego jednak nikt nie mógł się spodziewać. Wiktoria na swój profil dodała zdjęcie u boku przystojniaka, a co więcej ich spotkanie uwieczniły kamery! O kogo chodzi?

Wiktoria z "Rolnika" zaskoczyła zdjęciem z gwiazdorem TVP

Program "Rolnik szuka żony" prowadzony przez Martę Manowską już od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy przyglądają się perypetiom miłosnym uczestników poszukujących miłości. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 24-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak najmłodsza uczestniczka, czyli Wiktoria.

Młoda rolniczka w programie na swoje gospodarstwo postanowiła zaprosić: Łukasza, Szymona i Adama. Wiktoria szybko zdecydowała, że najbliżej jest do tego ostatniego i początkowo wszystko szło w dobrym kierunku. Chłopak zapytał nawet 24-latki czy zostanie jego dziewczyną, jednak gdy się zgodziła, niedługo później się rozmyślił i z nią zerwał. Fani byli pod wrażeniem postawy Wiktorii z "Rolnika", która przyjęła tę wiadomość z klasą i wykazała się dużą dojrzałością.

24-latka, choć nie znalazła miłości, to zyskała liczne grono fanów, którzy ciekawi są jej dalszych losów. Wiktoria coraz śmielej się do nich odzywa i zdradza co u niej słychać. Tym razem 24-latka zdecydowała pochwalić się swoją wizytą w "Pytaniu na śniadanie" i na swój Instagram dodała zdjęciem w towarzystwie przystojnego szefa kuchni, czyli "Lorka".

I jak Wam się podobało nasze wspólne gotowanie z Lorkiem? Pamiętajcie, że czekamy na Wasze zgłoszenia do 12 edycji Rolnik szuka żony, nie zwlekajcie zbyt długo! - napisała na Instagramie Wiktoria, zachęcając innych do udziału w miłosnym show.

Spodziewaliście się takiego duetu?

Kto znalazł miłość w 11. edycji show "Rolnik szuka żony"?

W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" dwie pary zdecydowały się kontynuować swoje związki po zakończeniu show:

Marcin i Ania: Marcin, po długich rozważaniach, wybrał Anię na swoją partnerkę. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a w finałowym odcinku programu oboje potwierdzili swoje uczucia. Marcin podkreślił, że znalazł w programie to, czego szukał – miłość.

Rafał i Dominika: Rafał zdecydował się na związek z Dominiką, co również zostało potwierdzone w finałowym odcinku. Para przyznała, że planuje wspólną przyszłość, a Dominika rozważa przeprowadzkę do Rafała.

Warto jednak podkreślić, że wszyscy uczestnicy 11. edycji utrzymują ze sobą kontakt i wspólnie spędzają czas, co świadczy o nawiązanych przyjaźniach podczas programu.

