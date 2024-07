Miód wrzosowy jest źródłem licznych łatwo przyswajalnych przez organizm pierwiastków, m.in. potasu, magnezu czy fosforu. Zawiera również witaminy z grupy B. Miód wrzosowy pozyskiwany jest z kwiatów wrzosu w miesiącach letnich (lipiec-październik). Charakterystyczny dla tego miodu jest jego delikatnie gorzkawy smak.

Wartości odżywcze miodu wrzosowego

W miodzie wrzosowym znajduje się aż czterdzieści siedem łatwo przyswajalnych pierwiastków, między innymi potas, magnez, fosfor i wapń. Nieco mniej jest w nim żelaza, miedzi, cynku, fluoru, siarki i manganu. Miód wrzosowy zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm nie jest w stanie samodzielnie syntezować. Miód zawiera zdecydowanie więcej biopierwiastków niż witamin, co nie znaczy, że jest ich całkowicie pozbawiony – ten wrzosowy jest źródłem witamin z grupy B oraz witaminy A.

Właściwości zdrowotne miodu wrzosowego

Miód wrzosowy, podobnie jak jego pozostali kuzyni, znany jest ze swoich właściwości leczniczych. Działa antyseptycznie, czyli ma właściwości odkażające, dlatego świetnie sprawdza się na przykład podczas problemów jamy ustnej (np. zapaleń dziąseł), pomaga w walce z przeziębieniem i wzmacnia odporność organizmu. Ze względu na zawartość olejków eterycznych, flawonoidów i kwasów organicznych, miód wrzosowy wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych nerek, poprawiając tym samym ich filtrację i działając moczopędnie. Stąd też może wspomagać leczenie chorób nerek i dróg moczowych. U mężczyzn ten składnik diety będzie działał profilaktycznie w zapobieganiu chorobom prostaty.

Zastosowanie miodu wrzosowego

Miód wrzosowy ma charakterystyczny smak i świetnie sprawdzi się jako samodzielna przekąska lub dodatek do prostych lub bardziej wymyślnych dań. Można po prostu dodać go do jogurtu naturalnego lub posłodzić nim napoje takie jak kawa czy herbata. Należy jednak pamiętać, że w wyższych temperaturach miód traci część ze swoich cennych właściwości, dlatego przed posłodzeniem kawy czy herbaty trzeba poczekać, aż nieco ostygnie. Miód wrzosowy może posłużyć także jako składnik sosu słodko-kwaśnego lub zalewy do mięsa.

Słoiczek miodu wrzosowego o pojemności czterystu gramów kosztuje ok. 40-45 złotych. Ponieważ w Polsce jest niewiele wrzosowisk, nieliczni pszczelarze oferują ten rodzaj miodu.

