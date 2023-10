Żyjesz aktywnie, pracując i jednocześnie rozwijając swoje pasje? To zupełnie tak, jak nasza bohaterka! Dla niej dzień zaczyna się o świcie treningiem łyżwiarskim, a tuż po nim Marysia szybko wraca do domu, by rozpocząć pełen wyzwań intelektualnych dzień na uczelni. Co pomaga jej w codziennych aktywnościach? Nieocenionym wsparciem jest smartfon Motorola Edge 20 pro i możliwość korzystania z platformy Ready For, jaką oferuje to urządzenie!

Reklama

ECS

Od social mediów po dzień w biurze

Jak telefon pomaga Marysi rozwijać pasję? Łyżwiarstwo to trudna dziedzina, więc telefon towarzyszy jej na każdym kroku, stanowiąc źródło inspiracji, asystując przy próbach oraz pomagając stworzyć filmy i zdjęcia, na których dziewczyna może śledzić swoje postępy.

Motorola Edge 20 pro to smartfon do zadań specjalnych. Dzięki wytrzymałej baterii, (która zapewnia aż do 34 godzin pracy na jednym ładowaniu!), telefon to świetne urządzenie do komunikacji, korzystania z zasobów internetowych. Dzięki aparatowi i możliwości realizowania filmów w 4k, tworzenie contentu na kanały social media to czysta przyjemność! Smartfon świetnie sprawdzi się jako osobisty asystent, dzięki któremu nawet w pędzie codziennego dnia łatwiej będzie się zorganizować.

ECS

Smartfon, który może zmienić się w komputer? Brzmi świetnie i co najważniejsze – jest możliwe! Z Motorolą Egde 20 pro wystarczy tylko klawiatura i monitor, by cieszyć się możliwościami komputera, korzystając z własnego telefonu. Krótko mówiąc jest to komputer, który zmieści się do kieszeni i może być gotowy do pracy wszędzie tam, gdzie go zabierzemy. Podłączamy - i już po sekundzie widzimy na dużym ekranie menu, dające nam wybór pomiędzy mobilnym pulpitem, czatem wideo a także rozrywkowymi trybami Gry i TV. Możemy również przejść na wyższy stopień wielozadaniowości - mając do dyspozycji dwa ekrany!

Ready For to uniwersalna platforma oprogramowania, w jaką wyposażono Motorolę Edge 20. Smartfon może łączyć się bezprzewodowo z niemal dowolnym, nowoczesnym monitorem lub telewizorem. Szybko i wygodnie (bez żadnych kabli!) możemy usiąść do pracy lub zajęć online, korzystając jedynie z naszego smartfona - mobilny pulpit zmienia interfejs telefonu w desktopowy, dzięki czemu nie musimy zmieniać naszych przyzwyczajeń. Dzięki Ready For możemy korzystać z popularnego oprogramowania biurowego czy komunikatorów tak, jak na normalnym, stacjonarnym komputerze.

ECS

Ready For to także rozrywka – smartfon może być źródłem muzyki, filmów czy umożliwić przeglądanie innych multimediów, które się na nim znajdują, bez potrzeby zmiany urządzenia na inne. Dzięki tej funkcji z łatwością również skorzystasz z Youtube’a czy zagrasz w grę – smartfon stanie się kontrolerem gamingowym!

Power to empower

Podobnie jak Marysia jesteś ciągle w ruchu i każdego dnia łączysz wiele obowiązków? Zostań ambasadorką programu Motorola Power to Empower! Wejdź do świata bez ograniczeń dzięki Motoroli Edge 20 i platformie Ready For, inspirując się 12 historiami, które pokazują, jak technologia pomaga rozwijać pasję, osiągając wyznaczone cele. By wziąć udział w programie ambasadorskim należy zgłosić się przez dedykowaną akcji platformę. Dołącz do grona aktywnych i kreatywnych osób, chcących sięgać po więcej!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Motorola