Miód doskonale regeneruje i pielęgnuje zniszczone, łamliwe włosy. Jest naturalnym preparatem, który mimo lepkiej konsystencji doskonale rozprowadza się po wilgotnych włosach.

Miód stosowany na włosy. Jakie ma działanie?

Miód po nałożeniu na włosy doskonale nawilża je i regeneruje. Ma działanie zmiękczające, wygładzające i nawilżające. Zaleca się stosowanie go na zniszczone, suche, rozdwojone i łamliwe włosy. Powinny go też wypróbować osoby, które chcą przyspieszyć porost włosów. Niekiedy używany jest w celu rozjaśnienia włosów. Regularne stosowanie miodu, np. dodawanie do odżywki, szamponu, czy maseczki spowoduje, że włosy staną się miękkie, lśniące i zdrowe.

Miód – jak stosować na włosy?

Miód można dodawać do szamponu, ulubionej odżywki czy maseczki. Najlepiej stosować go na wilgotne włosy, ponieważ z suchych trudno będzie go zmyć. Można też samodzielnie wykonać kosmetyki na włosy, mające w składzie miód.

Maseczka z miodu i soku z cytryny

Łyżkę miodu należy połączyć z ¼ szklanki soku z cytryny, a następnie dokładnie wymieszać. Maseczkę trzeba rozprowadzić na wilgotnych włosach i zostawić w takiej postaci na 30 minut, po czym dokładnie spłukać ciepłą wodą. Maseczka doskonale odżywia włosy i zapobiega wypadaniu.

Płukanka z miodu i octu jabłkowego

Łyżkę miodu należy rozpuścić w szklance ciepłej wody i dodać dwie łyżki octu jabłkowego. Całość dokładnie wymieszać, po czym płukać miksturą włosy (do ostatniej płukanki). Płukanka nadaje miękkość włosom i wygładza je.

Odżywka z miodu i oliwy z oliwek

Dwie łyżki miodu należy wymieszać z kilkoma kroplami oliwy z oliwek. Odżywkę trzeba wetrzeć w skórę głowy, owinąć folią i pozostawić tak na około 30 minut. Po tym czasie dokładnie spłukać letnią wodą. Odżywka z miodu i oliwy z oliwek nabłyszczy włosy i sprawi, że staną się gładkie.