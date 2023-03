"Rolnik szuka żony": Kamila Boś gorzko o swojej pracy: "To nie kraina mlekiem i miodem płynąca"

Kamila w programie "Rolnik szuka żony" wywoływała spore kontrowersje, a teraz znów nie przestaje zaskakiwać. Rolniczka po zakończeniu przygody z programem nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i ostatnio wzbudziła ogromne emocje swoją kreacją weselną, a teraz informuje, że podjęła się "nowego wyzwania"... O co chodzi? Kamila z "Rolnik szuka żony" pokazała zaskakujące zdjęcie... Kamila w 8. edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości, ale zdobyła dużą popularność i przyjaciół. Rolniczka nie ukrywa, że razem z Elżbietą są bratnimi duszami i mimo różnicy wieku doskonale się dogadują, odwiedzają i obdarowują prezentami. Kamila Boś po programie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas zdradza swoim obserwatorom, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Rolniczka rzadko mówi o pracy, a najwięcej miejsca poświęca swoim stylizacjom. Teraz zrobiła wyjątek i zdradziła, że ostatnio miała okazję wcielić się w nową rolę i nie ukrywa, że było to prawdziwe wyzwanie. Okazuje się, że do pieczarkarni, którą prowadzi Kamila zawitała grupa dzieci z przedszkola. Wygląda na to, że gwiazda programu "Rolnik szuka zony" doskonale sobie poradziła. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak Kamila wybrała się na komunię! Ostatnia stylizacja z wesela nie wszystkim się spodobała... Kamila w ostatnim czasie najczęściej publikuje swoje stylizacje i relacje z sali treningowej, zachwycając swoje obserwatorki nie tylko szczupłą figurą, ale inspirując do tworzenia własnych zestawów. Sądzicie, że Kamila za jakiś czas zaskoczy wszystkich informacją o nowym związku? My oczywiście mocno trzymamy kciuki za piękną rolniczkę i życzymy jej wszystkiego dobrego!