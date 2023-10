Telefon komórkowy od dawna nie służy już tylko do wykonywania i odbierania połączeń. Nowoczesne smartfony wyposażone są w funkcje, które z powodzeniem zastępują aparat, osobistego asystenta czy narzędzie do edycji grafik czy zdjęć. Na rynku pojawiły się właśnie dwie nowości marki Huawei – model P50 w wersji Pro oraz Pocket, które rewolucjonizują podejście do fotografii i są niezwykle wygodne.

Huawei P50 Pro – smartfon fotograficzny

Smartfony z serii Huawei P50 wyróżniają się na rynku swoimi zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi. Model P50 Pro wyposażony został w podwójny moduł fotograficzny, optykę Huawei XD oraz technologię True-Chroma. Najnowszy system aparatów Dual-Matrix Camera składa się z aparatu głównego 50 MP, aparatu monochromatycznego 40 MP, aparatu 13 MP z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparatu 64 MP z teleobiektywem, a także laserowego czujnika odległości i diody doświetlającej.

Mat. prasowe

Co oznacza to w praktyce? Obraz najwyższej jakości, rejestrowany tak, jak robi to ludzkie oko! Dodatkowo stabilizacja obrazu, niesamowity zoom oraz naturalne odwzorowanie kolorów. A wszystko to zamknięte w poręcznym i designerskim smartfonie!

Huawei P50 Pocket – kompaktowy i nowoczesny

To absolutna nowość – wersja Huawei P50 Pocket to kieszonkowy smartfon! Można złożyć go symetrycznie na pół, zyskując wygodną wersję, która bez problemu zmieści się w kopertówce czy kieszeni. Ten smartfon ma świetne parametry, więc nie musisz rezygnować z zaawansowanej technologii, by cieszyć się wyjatkowym designem.

Mat. prasowe

Huawei P50 Pocket oferuje duży, 6,9-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9, a dzięki wyświetlaczowi HDR obsługującemu pełną gamę kolorów P2, zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynniejszy obraz, a częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz – szybszy czas reakcji wyświetlacza. Ekran obsługuje 1,07 miliarda kolorów oraz technologię wyświetlania True Chroma. Mały, dotykowy ekran 60 Hz na obudowie zapewnia łatwy dostęp do wybranych usług, na przykład do odtwarzania muzyki, sprawdzania kalendarza, robienia zdjęć oraz zarządzania powiadomieniami.

Wyjątkowa oferta przedsprzedażowa

Zaintetresowały cię nowe smartfony Huawei? Do 8 lutego trwa oferta przedsprzedażowa. Huawei P50 Pro, którego cena regularna wynosi 5 499 zł, w przedsprzedaży można kupić w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 wykorzystując przy tym kupon rabatowy o wartości 500 zł. Z kolei Huawei P50 Pocket, którego regularna cena wynosi 6 499 zł, dostępny jest w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Lipstick i również z możliwością wykorzystania kuponu rabatowego o wartości 500 zł.

Mat. prasowe

Najnowsze smartfony w ofercie przedsprzedażowej ze słuchawkami dostępne są w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, w strefie marki na Allegro oraz w sieci Plus. W sieci Play klienci w okresie promocyjnym mogą kupić smartfony w prezencie ze smartwatchem Huawei Watch GT 3 (46 mm) Active albo Huawei Watch GT 3 (42 mm) Active. Oferta przedsprzedażowa może różnić się w zależności od partnerów – szczegóły dostępne są w sklepach, również na temat sposobu skorzystania z kuponu rabatowego o wartości 500 zł.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei