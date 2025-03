Serial „Ranczo” przez lata cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Kultowa produkcja doczekała się wielu emisji i nadal ma grono wiernych fanów. Teraz historia Wilkowyj zyska drugie życie w formie audiobooka. Co najważniejsze – w projekcie najprawdopodobniej usłyszymy głos Pawła Królikowskiego, który wcielał się w postać Kusego.

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że "Ranczo" w końcu powróci. W mediach od dawna plotkowano na ten temat, a fani już zaczęli tracić nadzieję. Jak się jednak okazało, uwielbiany serial nie wróci na ekrany, ale ma zostać wydany w formie audiobooka!

To nadal nie koniec rewelacji.

Pojawiły się doniesienia, że w audiobooku "Rancza" ponownie usłyszymy głos nieżyjącego od 2020 roku Pawła Królikowskiego. Aby tak się stało, twórcy projektu będą musieli skorzystać z nowoczesnych technologii przetwarzania dźwięku. Szczegóły techniczne nie są jeszcze znane, jednak wiadomo, że proces rekonstrukcji głosu aktora będzie wymagał zaawansowanych narzędzi oraz wielogodzinnej pracy specjalistów.

Tu nie ma się co wahać. Mam nadzieję, że to wypali. To ciekawe, że dziesięć lat po zakończeniu zdjęć można by powrócić do tego projektu

- przekazał w rozmowie z Super Expressem Piotr Pręgowski, wcielający się w Pietrka.