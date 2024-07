Bombki ręcznie malowane są oryginalną ozdobą choinkową. Wspólne ich malowanie tworzy okazję do spędzenia razem świątecznych chwil. Aby ręcznie wykonać wzorek dekoracyjny wystarczy mieć jednolitą bombkę, cienki pędzelek i kolorowe farby akrylowe.

Bombki ręcznie malowane (podobnie jak pisanki ręcznie malowane) wpisane są w polską tradycję. Często spotyka się rodziny zasiadające wspólnie do tworzenia dekoracji bożonarodzeniowych. Aby wykonać malunek na bombce świątecznej potrzebujemy:

farby akrylowej (różnych kolorów),

jednolitej bombki,

pędzelka (cienkiego).

Żeby uzyskać intensywniejszy kolor farby, można nałożyć ją dwa razy. Jedną z opcji pomalowania bombki na choinkę jest np. twarz Św. Mikołaja:

1. Wybierz czerwoną bombkę i namaluj białą farbą z jednej strony dość duży kwadrat, który będzie imitował twarz.

2. Na białym kwadracie namaluj dwie czarne kropki (oczy) i jedną czerwoną (nos).

3. Dookoła twarzy połóż podwójnie białą farbę, malując ją okrężnymi ruchami (będzie to imitacja białych włosów i białego obszycia czapki Św. Mikołaja).

4. Na koniec powtórz nakładanie grubo białej farby pociągłymi ruchami pędzla pod nosem Św. Mikołaja, rysując mu wąsy i brodę.

5. Aby utrwalić efekt rysunku, po wyschnięciu farby możesz spryskać bombkę lakierem do włosów – dzięki temu będzie ładnie błyszczeć.

Bombki mogą być malowane za pomocą lakieru do paznokci. Do ich dekoracji można użyć również brokatu. Za pomocą kleju przykleić można do niego kawałki połamanej płyty CD (bardzo ładnie się błyszczy) czy cekinów.

