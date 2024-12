Rozpoczął się grudzień, a to oznacza, że Polacy rozpoczynają już przygotowania do świąt. Jedni co prawda wolą zaczekać z tym do 23 czy nawet do 24 grudnia, choć z roku na rok możemy zauważyć, że klimatyczne dekoracje pojawiają się coraz szybciej. Klaudia Halejcio niewątpliwie należy do tej drugiej grupy, która nie zamierza czekać do ostatniego momentu. Celebrytka już pochwaliła się, jak przystroiła swoją willę za 9 milionów. "Na bogato" to mało powiedziane.

Klaudia Halejcio zaszalała ze świątecznymi dekoracjami

Naszedł długo wyczekiwany przez wszystkich czas, w którym do świąt możemy odliczać już nie tygodnie, a dni! Co prawda w przestrzeni publicznej od dawna obserwujemy świąteczne szaleństwo, wynikające z wszechobecnych dekoracji czy pojawiających się pierwszych promocji, jednak domy dopiero co nabiorą bożonarodzeniowego klimatu. Niedawno Joanna Przetakiewicz czy Kasia Cichopek oraz Maciej Kurzajewski pochwalili się swoimi dekoracjami. Teraz dołączyła do nich Klaudia Halejcio!

Aktorka od niedawna prowadzi kanał na YouTube, gdzie chętnie pokazuje więcej ze swojego życia. W najnowszym materiale zaprezentowała fanom pierwszy etap dekorowania jej wartej 9 milionów wilii! Już na wstępie przekonaliśmy się, że będzie to raczej niełatwy i czasochłonny proces, który wymagał zaangażowania grupy specjalistów.

Będziemy dekorować dom na święta na zewnątrz. Będzie pełen światełek. Oskar stwierdził, że startujemy w konkursie na najbardziej i najpiękniej oświetlony dom, w którym niestety nikt nie wystartował, oprócz nas, więc będzie najpiękniej - obwieściła Klaudia.

Okazało się, że nie obyło się bez problemów, ponieważ akurat w dniu, w którym dekoracje miały zostać zamontowane, w domu Klaudii i Oskara nie było prądu z powodu uszkodzonych kabli. Celebrytka nie kryła więc zmartwienia, gdy usłyszała, że być może będzie musiała uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na finalny efekt. Prace jednak zaczęły się posuwać i po kilku godzinach niepewności Klaudia zobaczyła pierwsze świecące lampki.

Ogromna willa została otoczona światełkami w każdą możliwą stronę. Jak się okazało, łącznie ma być ich aż milion! Oprócz tego w ogrodzie stanęło mnóstwo choinek, które miały stworzyć sztuczny las. Również i one zostały oświetlone lampeczkami, co dało naprawdę wyjątkowy efekt. To nadal nie wszystko, bo na całym terenie posesji zostały ustawione świecące półkule, a także znalazło się miejsce na ogromnego, świecącego na czerwono renifera!

Klaudia nie zapomniała oczywiście o oświetleniu drzew, które już rosły na podwórku. Dekoracje dały naprawdę imponujący efekt, ale jak się okazało, to wciąż nie jest efekt końcowy. Na ten będziemy musieli jednak trochę zaczekać i zobaczymy go dopiero w kolejnym materiale. Tymczasem aktorka przyznała, że na ten moment przede wszystkim brakuje jej śniegu.

Marzenie podczas świąt jest takie, żeby pojawił się śnieg. Z nim bywa różnie, w tym roku średnie prognozy, no ale jest taka imitacja takich kulek śniegu, które są w różnych częściach ogrodu porozkładane

A jak wy oceniacie świąteczne dekoracje u Klaudii Halejcio?

