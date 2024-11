Harper Beckham, najmłodsza córka znanej pary Victorii i Davida Beckhamów, coraz częściej pojawia się w mediach społecznościowych i wzbudza zainteresowanie fanów. Choć ma dopiero 13 lat, już zyskuje popularność jako młoda influencerka, której bliska jest tematyka makijażu. Ostatnio Harper podzieliła się swoją rutyną makijażową przed udziałem w uroczystości wręczenia nagród Harper’s Bazaar, która miała miejsce w prestiżowym hotelu Claridge’s w Londynie.

13-letnia córka Victorii Beckham pokazała, jak maluje się na co dzień

Przygotowując się do tego wydarzenia, Harper pokazała, jak korzysta z kosmetyków z linii Victoria Beckham Beauty – marki założonej przez jej matkę, Victorię. To właśnie te luksusowe kosmetyki, sygnowane nazwiskiem Beckham, nadały jej wyglądowi elegancki i subtelny charakter. Chociaż Harper wciąż jest młoda, jej zainteresowanie produktami kosmetycznymi mamy wzbudza zainteresowanie w mediach i na platformach takich jak TikTok, gdzie zyskała niemałe grono fanów.

Victoria Beckham, znana z rozwijania swojej marki modowej oraz kosmetycznej, wprowadziła na rynek linię kosmetyków, które szybko zdobyły popularność wśród fanów luksusowej pielęgnacji. Jej marka Victoria Beckham Beauty oferuje szeroki asortyment produktów do makijażu, które łączą luksus z troską o jakość i składniki premium. Harper, przygotowując się na uroczystość Harper’s Bazaar, zaprezentowała swoją rutynę makijażową, używając właśnie tych produktów. Dzięki temu fani mogli zobaczyć, jak wygląda i działa na skórze młodej celebrytki kosmetyka od Victorii.

W makijażu Harper dominowały naturalne kolory, które podkreślały jej młodzieńczą urodę i pozwalały uniknąć przesady, jednocześnie eksponując jakość kosmetyków. Na uwagę zasłużyły m.in. subtelne cienie do powiek oraz delikatne podkreślenie ust, które nadawało całości elegancki, ale wciąż naturalny wygląd. Harper pokazała, że nawet jako nastolatka można sięgać po luksusowe produkty i wyglądać przy tym stosownie do swojego wieku.

Instagram @victoriabeckham

Harper, choć dopiero stawia swoje pierwsze kroki w świecie celebrytów, zdobywa coraz większą uwagę mediów i fanów. Bycie córką jednej z najpopularniejszych par w show-biznesie daje jej wyjątkową pozycję, ale to również wyzwanie – media i internauci uważnie śledzą każdy jej krok. Pokazanie makijażowej rutyny wywołało niemałe zainteresowanie, zwłaszcza że Harper korzystała z produktów marki swojej mamy, co nadaje jej działaniom autentyczności. Nie wszystkim jednak spodobało się to, że córka Victorii Beckham nie tylko się maluje w tak młodym wieku, ale też dzieli się tym z innymi.

13 lat i już się maluje?

Ona chodzi do szkoły?

Szkoda, że nie zna rutyny czytania książek.

Co ona sobie z brwiami zrobiła?

No przecież lekarzem nie zostanie…

Wspólne pojawienie się Harper i Victorii na gali Harper's Bazaar podkreśla, jak silne są ich rodzinne więzi oraz wzajemne wsparcie. Chociaż Harper jest jeszcze młoda, obserwatorzy nie mają wątpliwości, że ma przed sobą obiecującą przyszłość. Może kiedyś pójdzie śladami mamy i stanie się ikoną w świecie mody i kosmetyków? Na razie jednak skupia się na poznawaniu tajników urody i odkrywaniu swojej własnej drogi, wspierana przez Victoriię.

To, że Harper zaczyna eksperymentować z makijażem i udostępniać to w mediach, może wskazywać na rodzącą się nową celebrytkę. Wiele osób uważa, że to dopiero początek jej przygody ze światem mody i kosmetyków, a używanie kosmetyków Victorii może być tylko wstępem do szerszej działalności publicznej. Harper z pewnością będzie miała wiele okazji, aby nauczyć się, jak poruszać się w branży z pomocą swojej mamy, która posiada w tej dziedzinie bogate doświadczenie.

