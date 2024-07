Bożonarodzeniowe dekoracje z jemioły to element charakterystyczny dla świąt Bożego Narodzenia. Jemioła ma intensywny zielony kolor, który zachowuje także zimą. Na początku zimy na jemiole utrzymują się także białe owoce, które dodają jej dekoracyjnego wyglądu.

Symbolika jemioły

W kulturze celtyckiej czczono jemiołę. Ludzie wierzyli w jej magiczną moc i traktowali jako dar bogów. Dzisiaj jemioła jest jednym z elementów bożonarodzeniowej dekoracji. Wieszana nad frontowymi drzwiami lub nad kuchnią jest symbolem dostatku i szczęścia w miłości.

Bożonarodzeniowe dekoracje z jemiołą – kula z jemioły

Tradycyjnie w domach wieszany jest krzak jemioły, który zwykle zajmuje dużą przestrzeń. Duża kula jemioły może być zastąpiona mniejszą, dekoracyjną kulą, dla której bazę stanowi gąbka florystyczna.

Potrzebujesz:

gąbki florystycznej o średnicy 12 cm,

druta o średnicy 0,5 mm,

cążek do drutu,

mchu,

nożyczek,

miski z wodą,

małego ostrego nożyka,

jemioły,

szpilek florystycznych (o długości ok. 10 cm),

wstążki.

Sposób wykonania:

1. Gąbkę zanurz na ok. 10 minut w wodzie.

2. Drut potnij cążkami na kawałki o długości 4-5 cm. Pocięte kawałki zegnij w kształt litery „U”.

3. Wyjmij kulę z wody i owiń ją mchem. Mech przymocuj do kuli wbijając szpilki.

4. Jemiołę potnij nożyczkami na 8 cm kawałki i wbijaj je w kulę, tak aby jemioła pokryła cały mech. Aby łatwej było wbijać gałązki jemioły w gąbkę, końcówki możesz zaostrzyć małym nożykiem. Do wypełnienia całej kuli potrzeba ok. 150 krótkich gałązek jemioły. Gałązki jemioły możesz zabezpieczyć szpilkami florystycznymi, które też będą stanowiły element dekoracyjny.

5. Ze wstążki zrób kokardkę i zawieszkę, aby bożonarodzeniowa dekoracja mogła zawisnąć nad drzwiami frontowymi. Zawieszkę przymocuj do kuli za pomocą drucika wygiętego w kształt litery „U”. Kokardę przypnij szpilką w miejscu zamocowania zawieszki.

Bożonarodzeniowe dekoracje z jemiołą – lampion na świąteczny stół

Świąteczne dekoracje z jemioły można ustawić także na wigilijnym stole. Wykorzystując słoik i małą okrągłą świeczkę, można przygotować świąteczny lampion.

Potrzebujesz:

małego szerokiego słoika,

czerwonej okrągłej świeczki (typu podgrzewacz),

4-5 małych gałązek jemioły,

wody (ilość zależy od wielkości słoika).

Sposób wykonania:

1. Do małego szklanego słoiczka wrzuć kilka gałązek jemioły z jej owocami.

2. Słoik z jemiołą zalej wodą na wysokość ¾ słoika.

3. Na powierzchnię wody połóż małą zapaloną czerwoną świeczkę (okrągły podgrzewacz).