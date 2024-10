Małgorzata Socha pochwaliła się swoim Halloweenowym wystrojem domu i podzieliła fanów na Instagramie. Gwiazda serialu "Przyjaciółki pokazała, jak udekorowała swoją willę, ale to nie spodobało się sporej części internautów. W komentarzach pod najnowszymi fotkami aktorki zawrzało! Takie burzy Małgorzata Socha chyba się nie spodziewała.

Dekoracje na Halloween u Małgorzaty Sochy podzieliły fanów. Sprawdziłam komentarze i nie mogłam uwierzyć

Wielkim krokami zbliża się 1 listopada, a tuż przed nim wiele osób w Polsce i na świecie będzie obchodzić również Halloween. Jest to zwyczaj obchodzony w wielu krajach i polega on na przebieraniu się w różne straszne postacie. Wiele osób decyduje się również udekorować dom, by poczuć w pełni klimat tego zwyczaju. W tym roku również Małgorzata Socha podzieliła się zdjęciem swojego ustrojonego domu i zachęciła dzieci, by pojawiły się przed jej drzwiami z pytaniem "Cukierek albo psikus"?

Gotowi na Halloween! Wspólnie z dzieciakami i przyjaciółmi przystroiliśmy wejście domu, aby nadać mu prawdziwie straszny klimat. Dynie, pajęczyny i kilka świeczek stworzyły wyjątkową atmosferę – już nie możemy doczekać się wieczoru pełnego straszenia i śmiechu! Kto odważy się zapukać? — napisała Małgorzata Socha.

Jak co roku obchodzenie Halloween przez celebrytów wzbudza wiele emocji. Wielu Polaków twierdzi, że powinniśmy skupić się na Wszystkich Zmarłych, a nie na promowaniu zagranicznych zwyczajów. Pod wpisem Małgorzaty Sochy rozpętała się burza — wielu osobom nie spodobało się, że aktorka zdecydowała się promować halloween.

Dla osób wierzących w Boga i Biblię to nie jest okazja do świętowania

W ten sposób nasze polskie tradycje zanikną, a zastąpią je zagraniczne szopki i cyrk. Dlaczego nasze jest zawsze gorsze, a to zagraniczne super? — piszą internauci.

Na szczęście pod wpisem aktorki pojawiło się również wiele miłych komentarzy od internautów, którzy twierdzą, że Halloween to tylko zabawa i jedno nie wyklucza drugiego. No cóż, muszę się z tym zgodzić!

Dlaczego w Polsce Halloween jest taki zły a w Andrzejki można się przebierać, nawet w straszne stroje?? nonsens

Dlaczego dorabiacie do tego jakieś szatańskie ideologie? Przecież tu chodzi tylko o jesienny klimat, przebrania i dynie. Ja przebiorę się na imprezę Halloweenową ze znajomymi, ale chwilę później będę w Kościele i na cmentarzu modlić się za zmarłych. Wrzućcie na luz

My też już gotowi. Nie traktuje tego jako święto, tylko zabawę dla dzieci. Święto mamy następnego dnia i je obchodzimy — czytamy dalej w komentarzach.

A wy będziecie obchodzić Halloween? Podobnie jak Małgorzata Socha planujecie już jakieś dekoracje przed swoimi domami?

Instagram @malgosia_socha