Andziaks po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową świąt! Jej dekoracje zostały dopracowane nawet w najdrobniejszych szczegółach i biją na głowę najbardziej spektakularne aranżacje. Youtuberka od lat znana jest ze swojego zamiłowania do Bożego Narodzenia i zawsze zaskakuje swoją kreatywnością, jednak tym razem przeszła samą siebie! Musicie, to zobaczyć!

Andziaks przebiła wszystkich! Świąteczne dekoracje w jej domu zrobiły na mnie wrażenie

Angelika Trochonowicz to jedna z najpopularniejszych youtuberek w Polsce, która od lat relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. 28-latka zdobyła serca tysięcy fanów szczególnie dzięki vlogmasom – filmikom publikowanym od 1 grudnia aż do Świąt Bożego Narodzenia. Co roku Andziaks zaskakuje swoich widzów pomysłowymi aktywnościami. Dwa lata temu pojechała z rodziną między innymi do Nowego Jorku, gdzie spędzili noc w hotelu, który pojawił się w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku".

Tegoroczny vlogmas również zaczął się w wielkim stylu. 1 grudnia Angelika pochwaliła się, że wraz z mężem i córeczką wybrali się do Laponii, by spotkać Świętego Mikołaja. To kolejna niezwykła podróż, która zachwyciła jej obserwatorów, potwierdzając, że Andziaks jest mistrzynią w tworzeniu niezapomnianych wspomnień i wprowadzaniu swoich fanów w magiczną atmosferę świąt.

Po powrocie z Laponii Andziaks postanowiła skupić się na dekoracji swojego domu i jak zawsze zrobiła to z rozmachem. Youtuberka od dłuższego czasu zamawiała świąteczne ozdoby, a efekt końcowy naprawdę robi wrażenie. 28-latka zdecydowała się na wyjątkową aranżację - przed jej domem stanęły nie tylko ogromne renifery, ale również imponujące laski cukrowe, które nadały całości jeszcze bardziej świątecznego charakteru. Co więcej, Andziaks spontanicznie zamówiła aż trzy żywe choinki, które postanowiła ozdobić migoczącymi światełkami.

Już poszło tyle kompletów lampek na to wszystko, a jeszcze nie wszystko jest ubrane. I no nie poinformowałam, że aż tyle choinek będzie, bo sama się nie spodziewałam, więc chyba wszystkie dzisiaj nie będą ubrane w lampki - oznajmiła Andziaks w filmiku na Youtubie

Andziaks nie zamierzała się jednak poddawać.

Ale to nic, jeszcze jest początek grudnia. Zdążymy - zauważyła.

Na elewacji w domu Trochonowiczów zawisły natomiast ogromne czerwone kokardy, które dopełniły bajkowego klimatu. Ta wyjątkowa aranżacja, pełna blasku i detali, zdecydowanie przebiła wszystkie inne, które ostatnio mogliśmy podziwiać w sieci. Można śmiało powiedzieć, że Andziaks stworzyła świąteczny wystrój, który mógłby zainspirować same Kardashianki!

Jak Wam się podoba? Myślicie, że Andziaks czymś jeszcze nas zaskoczy?

