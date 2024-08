Sylwia Bomba i Grzegorz Collins planują powiększenie rodziny? Para w rozmowie z Party.pl rozwiała wątpliwości w tej sprawie. Ukochany gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" przed naszą kamerą nagle złapał ją za brzuszek i zaczął mówić o dziecku. Nie uwierzycie, co powiedział Grzegorz Collins!

Reklama

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins chcą powiększyć rodzinę?

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i jej partner od jakiegoś czasu tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio Sylwia Bomba przekazała nawet radosne wieści i okazało się, że para podjęła ważną decyzję dotyczącą swojego związku. Para na co dzień chętnie pokazuje w sieci wspólne zdjęcia i nagrania, a na filmikach często towarzyszy im córka Sylwii z poprzedniego związku. Antosia nie tylko zaakceptowała Grzegorza Collinsa, ale widać, że bardzo go polubiła. Ostatnio para zaskoczyła internautów pytając, czy pasuje im drugie dziecko. Czy to oznacza, że planują powiększenie rodziny? Grzegorz Collins przed kamerą Party.pl złapał Sylwię Bombę za brzuszek i zaskoczył szczerym wyznaniem.

Ja się śmieję, że czekam na Jurka, bo ja chciałbym mieć syna wyznał Grzegorz Collins.

Okazuje się, że również córka Sylwii Bomby już nie może doczekać się braciszka i cały czas pyta mamę kiedy urodzi.

Tosia czeka, ale musi być brat. Nie zgadza się na siostrę zdradziła Sylwia Bomba.

Reklama

Posłuchajcie, co jeszcze powiedzieli nam Sylwia Bomba i Grzegorz Collins!