Ozdoby na szydełku są wyjątkowymi dekoracjami, którymi można przystroić każde wnętrze. Klasyczną szydełkową oprawą salonu są piękne, koronkowe serwety na stół lub komodę. Subtelnym akcentem są robione na szydełku koszyczki, które sprawdzą się w kuchni oraz w sypialni - do przechowywania np. biżuterii.

Ozdoby robione na szydełku są piękną dekoracją każdego domu lub mieszkania. Wyglądem przypominają delikatną koronkę, która nada elegancji wszystkim wnętrzom. Dostępne są różne grubości oraz kolory nici do szydełkowania, co sprawia, że własnoręcznie zrobione ozdoby nie będą monotonne.

Ozdoby szydełkowe do kuchni i salonu: kilka pomysłów i wzorów na piękne dekoracje

Kuchnia jest miejscem, w którym powinien panować porządek oraz ładny wystrój. Propozycją ozdoby szydełkowej do kuchni lub jadalni są podstawki pod filiżanki wykonane z grubych, różnokolorowych nici. Również same filiżanki wraz z talerzykami mogą posłużyć jako wyjątkowa dekoracja stołu, jeżeli obrobi się je w cienką, szydełkową koronkę. Na stole w jadalni czy w salonie znacznie ładniej od klasycznych obrusów prezentują się szydełkowane serwety, które mogą być również przybraniem komody czy półek. Serwetki mogą być zrobione w oparciu o rozmaite wzory: kwiaty, romby, prostokąty oraz gwiazdy. Alternatywą dla tradycyjnych koszyczków na owoce są koszyki zrobione na szydełku. Po wyszydełkowaniu serwetki za pomocą dowolnego, nawet najprostszego wzoru, należy przygotować roztwór cukru w stosunku 1:1, czyli np. 7 łyżek wody na 7 czubatych łyżek cukru. Roztwór zagotowuje się, a następnie namacza się w nim własnoręcznie zrobioną serwetkę tak, aby każda jej część nasiąkła płynem. Po namoczeniu, serwetkę naciąga się na wybraną formę – może być nią plastikowa miska, szklana salaterka etc. W tej postaci serwetkę pozostawia się, aż stanie się sztywna i będzie mogła posłużyć do umieszczania w niej owoców, warzyw czy dowolnych przedmiotów. Szydełkowe dekoracje są niezastąpione w przystrajaniu domu w okresie świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Przy pomocy szydełka wykonuje się figurki – mikołajki, bałwanki oraz piękne i nietuzinkowe bombki na choinkę, a także wielkanocne baranki, zajączki i koszyczki.

Ozdoby szydełkowe do okien, czyli własnoręcznie zrobione firanki

Wyjątkową i efektowną ozdobą okien w każdym pomieszczeniu w domu – w salonie, pokoju gościnnym, kuchni czy w sypialni są firanki zrobione na szydełku. Można je wykonać w oparciu o rozmaite wzory, np. z motywem kwiatowym lub zwierzęcym. Klasyczną dekoracją okien, zwłaszcza kuchennych, są szydełkowe zazdrostki. W oknach można zawiesić również różnorodne ozdoby w postaci szydełkowych aniołków oraz motylków. Kolorowym akcentem są wielobarwne wianuszki wykonane z kwiatków robionych na szydełku. Parapety okienne są doskonałym miejscem na ustawienie obrobionych na szydełku dekoracyjnych butelek czy wyszydełkowanych figurek.

