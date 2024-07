Nie jest tajemnicą, że willa Klaudii Halejcio za niemal 9 milionów złotych to miejsce, w którym aktorka uwielbia spędzać czas - nic zatem dziwnego, że z okazji zbliżającej się Wielkanocy gwiazda zapragnęła nadać swojemu domowi wyjątkowy klimat. Dekoracje, które wybrała, nie spodobały się jednak wszystkim fanom...

Fani krytycznie o świątecznych ozdobach w willi Halejcio

Nadchodząca Wielkanoc zainspirowała gwiazdy do tego, by przygotowały swoje domy do świąt. W tym gronie znalazła się też Klaudia Halejcio, znana do swojego zamiłowania do różnorodnych dekoracji. Nie da się ukryć, że luksusowa willa warta kilka milionów złotych to idealna przestrzeń do tego, by zaszaleć ze stylistyką i kolorami:

Wszystkie dekoracje są już na swoim miejscu, tworząc ciepłą, świąteczną atmosferę - pisze dumna Klaudia Halejcio.

Powiedzieć, że spora część fanów nie była entuzjastyczna wobec stylistyki dekoracji wybranych przez Klaudię Halejcio, to jakby nie powiedzieć nic! Pod wpisem wybuchła zagorzała dyskusja. Największe emocje wywołała czarna kolorystyka:

Ładnie ale według mnie czerń to nie kolor Świąt Wielkanocnych

Mnie się kompletnie ten wystrój nie podoba, grobowo, smutno i mało świątecznie

Z całym szacunkiem dla mody i pracowników, którzy dekorują bo udekorowali pięknie ale nie kolor czarny na Wielkanoc moim zdaniem. Święta powinny być w kolorze życia a nie czerni. Jest to moja ocena

Co roku nowe ozdoby świąteczne... jakie to ekologiczne...

Instagram @klaudiahalejcio

Znaleźli się jednak też fani, którym dekoracje wybrane przez Klaudię Halejcio przypadły do gustu:

Piękny stół

Piękna dekoracja

Czy ty nie pomyliłaś zawodów, powinnaś być dekoratorem wnętrz

A Wy, jak oceniacie świąteczne wybory aktorki? Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy gwiazda mierzy się z podzielonymi zdaniami fanów: jakiś czas temu fani dopatrywali się w filmikach Klaudii Halejcio oznak plagiatu!

Zainspirujecie się podobnymi dekoracjami w te święta?

