Choć altana ogrodowa sama w sobie na ogół stanowi ozdobę ogrodu, ją też warto udekorować. Pięknie wyglądają altany pełne kwiatów, porośnięte bluszczem lub powojem, oświetlone lampionami.

Należy przede wszystkim zadbać o to, żeby altanka urządzona była spójnie ze stylistyką ogrodu, w którym się znajduje. Można urządzić ją tematycznie, np. w stylu morskim.

Rośliny do altany. Kwiaty wiszące, rośliny pnące i płożące

Wewnątrz altany można powiesić ozdobne kosze na doniczki z roślinami, których pędy, kwiaty i liście zwisają, tworząc żywe bukiety. Do takich kwiatów należą m.in. werbena, petunia i pelargonia. Kosz może zostać podwieszony do okapu w centrum altany, można też powiesić kilka mniejszych koszy, rozmieszczonych w jej wybranych miejscach. Takie kwiaty można również ustawić na wysokich emaliowanych, stylizowanych na vintage, stojakach. Zamiast stojaka można wykorzystać także znalezioną na targach staroci metalowy stojak pod miednicę, który kiedyś pełnił rolę umywalki.

Na zewnątrz altany warto posadzić rośliny pnące, które zacienią ją i wtopią w zieleń otoczenia. Do takich roślin należą chociażby bluszcze oraz róże pnące. Dookoła altanę można obsadzić roślinami płożącymi (np. berberysem niskim, szczodrzeńcem płożącym lub wawrzynkiem), dzięki czemu będzie sprawiała wrażenie „wrośniętej” w krajobraz ogrodu. To rozwiązanie jest idealne do ogrodów urządzonych w stylu angielskim.

Oświetlenie altany ogrodowej

Jeśli altana ma służyć do spędzania letnich wieczorów, warto zadbać o nastrojowe, delikatne oświetlenie. Takie światło dają m.in. papierowe lampiony lub metalowe latarenki z szybkami, stylizowane na stare. Można również ustawić w altanie ozdobne, wysokie świeczniki i oświetlać ją, ciepłym, naturalnym, a przede wszystkim romantycznym światłem świec.

Altanę można też podświetlić ledowymi listwami, przymocowanymi na jej krawędziach lub punktowymi lampkami przypominającymi lampki choinkowe. Samo wejście do altanki warto oświetlić, np. lampą solarną, zasilaną energią słoneczną.

Jak praktycznie i przytulnie urządzić wnętrze altany ogrodowej

Wnętrze altany ogrodowej najlepiej jest urządzić meblami, które są lekkie i łatwe do przeniesienia. Do takich należą meble wiklinowe oraz wykonane z lekkiego metalu. Aby wnętrze altany stało się bardziej przytulne, można na fotelach i krzesełkach ułożyć dekoracyjne poduszki. Jeżeli jednak altana nie jest zabudowana, należy pamiętać o tym, żeby chować je przed deszczem. Do altany można wstawić zamykane, metalowe, przeszklone regały, do których będzie można schować poduszki i tekstylia w razie deszczu. Takie regały mogą także pełnić funkcję małej szklarni.

Akcesoria i ozdobne dodatki w altanie

Altana jest miejscem, w którym zawsze możemy poczuć się jak na wakacjach. W przywołaniu beztroskich wakacyjnych chwil pomogą pamiątki z podróży umieszczone w altanie. Muszle, dywaniki i słomkowe makatki, a nawet kawałek rybackiej sieci pozwolą znowu poczuć się jak podczas pobytu w nadmorskim kurorcie.

Na szczycie dachu można zamieścić praktyczną ozdobę, różę wiatrów, np. w formie blaszanego kogucika. Będzie ona pokazywała, z której strony wieje wiatr. Na krawędziach dachu można powiesić dzwoneczki, które pod wpływem wiatru będą wydawały przyjemny dźwięk. Ciekawy efekt da kryształ-pryzmat rozszczepiający światło, dzięki niemu w altanie pod wpływem promieni słonecznych można wyczarować tęczę.

