Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, którym chętnie dzielimy się również w mediach społecznościowych. Także znane postaci ze świata show biznesu ochoczo zasypują nas kadrami, na których pokazują, jak szykują się do świąt. Okazuje się, że niektóre gwiazdy rozpoczęły przygotowania naprawdę wcześnie, a w tym gronie znalazła się... Joanna Przetakiewicz. Właśnie na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym projektantka pochwaliła się pierwszymi bożonarodzeniowymi ozdobami w swojej willi. Choinka została już ubrana, jednak to imponujące ozdoby w kuchni robią największe wrażenie. Zobaczcie sami!

Reklama

Joanna Przetakiewicz już gotowa na Boże Narodzenie. Pokazała, jak ozdobiła swój dom

Joanna Przetakiewicz od lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią fanów. Internauci na bieżąco śledzą losy znanej projektantki za pośrednictwem Instagrama. W tym miejscu gwiazda zebrała imponującą liczbę obserwatorów, bo jest ich ponad 530 tys.

Joanna Przetakiewicz to również prawdziwa ulubienica paparazzi. Fotoreporterzy często spotykają projektantkę w stolicy naszego kraju, dzięki czemu na bieżąco możemy podziwiać jej kolejne, luksusowe stylizacje. Ostatnio paparazzi "przyłapali" Joannę Przetakiewicz z torebką za ponad 300 tys. złotych. Jak bowiem wiadomo, gwiazda często "przemyca" w swoich stylizacjach drogie i luksusowe dodatki, od których trudno oderwać wzrok.

Joanna Przetakiewicz to również prawdziwa królowa w kwestii dekoracji bożonarodzeniowych. Od lat fani zachwycają się tym, jak gwiazda ozdabia swoją willę na Boże Narodzenie. Nie inaczej stało się i tym razem. Znana projektantka już miesiąc przed świętami postanowiła udekorować swój dom, a efektami podzieliła się w sieci.

Kochani, nie mogłam wytrzymać. No i patrzcie - jest niespodzianka! Jest choinka już - przyznała na nagraniu Joanna Przetakiewicz

Instagram/Joannaprzetakiewicz

Ogromna choinka stanęła w centralnym punkcie willi gwiazdy. Jak widać, w tym roku Joanna Przetakiewicz postawiła na czerwień w ozdobach świątecznych. Imponująca choinka to jednak dopiero początek, bo projektantka pochwaliła się również zapierającymi dech w piersiach ozdobami w swojej kuchni. Pod sufitem zawisło bowiem mnóstwo ogromnych "balonów udających bombki".

Są tutaj takie balony, które udają bombki, więc tym razem jest na czerwono. No i popatrzcie - no święta są. - dodała gwiazda

Instagram/Joannaprzetakiewicz

Jak Wam się podobają tegoroczne dekoracje bożonarodzeniowe w willi Joanny Przetakiewicz? Co sądzicie o tak wczesnym dekorowaniu domu na Boże Narodzenie?

Reklama

Zobacz także: Przetakiewicz w ultra obcisłej kreacji. Uwagę przykuwa jednak coś innego