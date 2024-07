Mąka ryżowa jest ciekawym rozwiązaniem dla osób stosujących dietę bezglutenową. Mąkę z ryżu można w łatwy sposób przygotować samemu.. Mąka ryżowa jest szczególnie polecana osobom ze skłonnościami do alergii pokarmowych ponieważ nie wywołuje uczuleń.

Mąka ryżowa – składniki odżywcze

Mąka ryżowa, szczególnie ta z pełnych i nieoczyszczonych ziaren, jest bogata w sole mineralne, fosfor, błonnik, witaminy z grupy B, witaminę PP, cynk, wapń, żelazo, sód, mangan i magnez. Zawiera mało kalorii (100 g - około 350 kcal), ma niski indeks glikemiczny (IG 40) i jest lekkostrawna.

Jak zrobić w domu mąkę ryżową?

Mąkę ryżową można w prosty sposób przygotować samemu. Wówczas mamy też pewność, że nie będzie ona zawierała śladowych ilości glutenu, co często zdarza się w mąkach kupowanych w sklepie, jeżeli nie pochodzą z certyfikowanego źródła (linia produkcyjna, na której produkuje się mąkę z ryżu używana jest też do wytwarzania innych rodzajów mąki). Cena mąki ryżowej nie jest wysoka, 1 kg możemy kupić już za około 7 zł. Do samodzielnego przygotowania mąki ryżowej potrzebny jest blender o dużej mocy lub młynek do kawy. Z 500 g ryżu powstanie 500 g mąki. Należy ją mielić do momentu uzyskania pożądanej grubości.

Mąka ryżowa - zastosowanie

Mąka ryżowa może być z powodzeniem używana jako zamiennik mąki pszennej. Doskonale nadaje się do ciast, naleśników, puddingów, pierogów, wypieku pieczywa, placków, sprawdza się również jako zagęstnik zup i sosów. Ponieważ nie zawiera glutenu (który jest spoiwem i lepikiem) do potraw z niej przyrządzanych (szczególnie wypieków) należy dodać większą liczbę jajek lub ich zamiennika, tj. banan, nasiona lnu, chia, tapiokę, mus jabłkowy, awokado, dynia, lub mąka: ziemniaczana, sojowa, kukurydziana, z ciecierzycy. Mąka ryżowa jest podstawą kuchni azjatyckiej, robi się z niej papier ryżowy, używana jest do rozmaitych dań oraz przygotowywania słodkości np. dango – nabijanych na patyczki, gotowanych kulek z mąki ryżowej.

