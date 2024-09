Właśnie okazało się, że Mini Majk znowu jest zakochany. Jego wybranką okazała się Ata Postek, którą szersza publiczność zna m. in. z drugiej edycji "Hotelu Paradise", którą wygrała. Związek influencerów wywołał w mediach społecznościowych niemałą burzę. Partnerka Mini Majka postanowiła zabrać głos:

Apeluje do młodzieży od Majka: proszę nie być takim agresywnym, bo jeżeli go lubicie i wspieracie a jednocześnie wyzywacie mnie to nie jest nic mądrego - zaczęła swoją wypowiedź, opublikowaną na Instastories.

Ata Postek z "Hotelu Paradise" o związku z Mini Majkiem

Mini Majk z Ekipy ma nową partnerkę. Po tym, jak wraz z Atą Postek z "Hotelu Paradise" opublikowali pierwsze wspólne relacje, w mediach społecznościowych wybuchła burza. Mateusz Krzyżanowski nie ma łatwo, ponieważ ludzie często pozwalają sobie na wiele, komentując jego miłosne wybory. Nie inaczej było tym razem. Jego nowa dziewczyna - Ata Postek z "Hotelu Paradise" postanowiła odnieść się do komentarzy, który pojawiły się w sieci na temat jej relacji z Mini Majkiem:

Chciałam podziękować moim stałym i starszym obserwatorom za dużo miłych słów dla nas, ale apeluje do młodzieży od Majka: proszę nie być takim agresywnym, bo jeżeli go lubicie i wspieracie a jednocześnie wyzywacie mnie to nie jest nic mądrego, bo przecież on zasługuje na szczęście i dobro. Pisząc takie komentarze i wiadomości, sprawiacie mu przykrość, to nie jest mądre i każdy człowiek zasługuje na miłość, dobro, przyjaźń a my mamy po 30 lat, każdy się zmienił, dojrzał, dorósł, coś osiągnął w życiu i nie potrzebuje już takich dziwnych afer młodzieńczych, to były stare rzeczy, już nikt o tym nie pamięta, więc zaakceptujcie to proszę, że się zadajemy.

Ata Postek z "Hotelu Paradise" w swoim Instastory odniosła się także do zarzutów, że związała się z Mini Majkiem by wykorzystać go na pieniądze czy zyskać zasięgi:

I nie martwcie się o to, że ja chcę go w jakiś sposób wykorzystać albo nie wiem dla jakiś zasięgów, pieniędzy, bo każdy z nas już to ma i tylko nam zależy po prostu na szczęściu i na spokoju przede wszystkim. Ja uważam, że we dwójkę się bardzo fajnie dopełniamy i dajemy sobie tę radość, bo Majki zasługuje naprawdę na wszystko, co najlepsze, bo to wspaniały, wyjątkowy człowiek. Cieszę się bardzo, że go poznałam, bo ma ogromne serce i jest cudowny.

Na koniec dodała:

A ja mu pomogę, bo ja też kocham wszystkie zwierzaczki, toleruję ludzi ale jak robicie takie głupoty to zastanówcie się parę razy, bo nie można oceniać kogoś, jak kogoś się nie zna a Wy mnie nie znacie, nie musicie poznawać, ale uszanujcie jego wybór. Ja mu krzywdy nie zrobię i uważam, że on na pewno mi też.

Kibicujecie temu związkowi?

