Każdy kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" przynosi ogromne emocje. Tym razem jednak komentarze fanów dosłownie rozgrzały sieć do czerwoności! Co sądzą o werdykcie?

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało zaskoczeń i wyzwań: wszystkie pary musiały zatańczyć aż dwie choreografie! Niektórzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem, a inni nie do końca temu podołali.

Jak okazało się pod koniec show, z programem pożegnali się ulubieńcy jurorów - Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Ta decyzja spotkała się z falą komentarzy!

Ja to nie rozumiem jak tak można? Co ma na celu pokazywanie beztalencia? Gdzie inni się starają i dają z siebie z 100%. Może najwyższa pora zrezygnować z głosów wodzów i postawić na głosy tylko jury?

To chyba jakieś żarty.. jakim cudem faworyci publiczności odpadli? zaczynam mieć wątpliwości czy ten cały program to nie ustawka! chciałabym zobaczyć procenty głosowania widzów, bo niemożliwe aby osoby które miały jedne z najwięcej punktów odpadły

