Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów nowym zdjęciem. Pochwaliła się metamorfozą, którą niedawno przeszła. Jest tak zachwycona, że na chwilę aż zrezygnowała ze swojego nawyku. Jak sama przyznaje, rzadko można ją zobaczyć w takim wydaniu.

Iga zdobyła popularność w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zderzenie ze sławą nie było dla niej najłatwiejsze. Uczestniczka musiała mierzyć się z olbrzymim hejtem, jednak nie pozwoliła, by na nią wpłynął. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie innych uczestników show. Aktualnie Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana, chociaż niewiele na temat związku opowiada w sieci. Teraz zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami oraz metamorfozą swoich włosów:

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się efektami swojej metamorfozy, pokazując w sieci zdjęcia sprzed i po. Sama nie ukrywa zachwytu, przyznając:

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wszystko to, co wydarzyło się w programie zostawiła za sobą. Dziś cieszy się codziennością, świętowaniem ważnych chwil z przyjaciółmi czy wyczekaną miłością:

Ostatnio często mówię, że teraz mam dokładnie to, o czym marzyłam, kiedy szłam do programu. Marzenie się spełniło... z drobnym opóźnieniem, ale warto było to wszystko przejść i wyczekać

- pisała kiedyś na Instagramie.