Kumkwat to minipomarańcza z jadalną skórką o bardzo intensywnym pomarańczowym kolorze. Owoc nadaje się do jedzenia na surowo, może być też poddawany obróbce termicznej. Jest bogatym źródłem beta-karotenu, który spowalnia proces starzenia się komórek i redukuje niekorzystne działanie wolnych rodników.

Kumkwat dobry dla zdrowia

Kumkwat nazywany jest także minipomarańczą, pomarańczą złotą lub karłowatą. Jego owoce dostarczają witaminę C, która zwiększa odporność oraz chroni organizm przez wirusami i bakteriami. Kumkwat ma także pozytywny wpływ na kondycję naczyń krwionośnych, ponieważ zawiera flawonoidy, które je wzmacniają i zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy. Owoc jest bogatym źródłem beta-karotenu, który spowalnia proces starzenia się komórek i redukuje niekorzystne działanie wolnych rodników. Jest lekkostrawny i niskokaloryczny: w 100 g owocu znajduje się 71 kcal.

Jak wybrać dobre kumkwaty?

Decydując się na zakup kumkwatów należy zwrócić uwagę na to, aby ich skórka była lśniąca i miała jednolity, pomarańczowy kolor. Owoce nie powinny mieć przebarwień, plam, być poobijane, ani uszkodzone. Po zakupie złotą pomarańczę można przetrzymywać w temperaturze pokojowej (ok. 5 dni) lub w lodówce (do 3 tygodni).

Kumkwat smaczny w każdej postaci

Kumkwat jest owocem, który można jeść na surowo ze skórką. Ma lekko kwaśny aromatyczny smak, dzięki czemu owoc jest orzeźwiający. Jest smaczny także jako ugotowany lub jako dodatek do deserów, np. lodów lub tarty. Minipomarańcza sprawdza się również w postaci dżemu, marmolady, kompotu i w nalewce. Plasterki kumkwatu pasują też do sałatki, np. z rukolą i mozzarellą. Aby złota pomarańcza nie straciła swej intensywnej barwy, po skrojeniu w plasterki warto skropić ją sokiem z cytryny.

