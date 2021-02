Izabela Zeiske z "Gogglebox" urządziła remont tanim kosztem. Pokazała metamorfozę kuchni i jadalni. "Słodko, tak domowo"

Wierni fani "Gogglebox. Przed telewizorem" doskonale znają wnętrza domu Izabeli Zeiske, która wraz z synem Joachimem jest niekwestionowaną gwiazdą tego show. Ten sympatyczny duet gości widzów hitowego programu TTV w swoich progach już od pierwszego sezonu! Izabela Zeiske właśnie pochwaliła się metamorfozą swojej kuchni oraz jadalni. Prosto szybko i niedrogo! Zobaczcie, jak odmieniła swoje mieszkanie!

Jak mieszka Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem"?

Izabela Zeiske z "Gogglebox" uwielbia gotować, a kuchnia to zdecydowanie jedno z pomieszczeń, w którym spędza najwięcej czasu w ciągu dnia. W końcu to pomieszczenie to serce domu! Gwiazda TTV nie mogła już się doczekać efektów remontu. Początkowo zbierała pomysły i rady od obserwatorów. Dziś zdecydowała się zaprezentować, jak niewielkim kosztem udało jej się odświeżyć wystrój domu. Metamorfoza kuchni i jadalni zajęła sporo czasu, ale efekty są dla Izabeli zadowalające:

Cześć kochani pamiętacie jak robiłam remont kuchni, jak się nim cieszyłam. Chcę wam pokazać jak ze starych rzeczy można zrobić coś nowego. Przemalowane tylko półka z oświetleniem. Oświetlenie zmienione ze srebrnego na białe. okap przemalowany, szafki przemalowane kolorem śmietanowym na górze, a na dole zielonym. Blaty zmienione okleiną, nowa lampka, odświeżone ściany - wymienia

Efekty remontu zobaczycie w filmach poniżej:

Delikatny remont kuchni to nie jedyne zmiany na jakie zdecydowała się Izabela Zeiske:

Położyliśmy płyty 3d styropianowe z wyglądem cegiełki. Są łatwe w montażu - przyznała, prezentując nowe odświeżone wnętrze

Domowa atmosfera we wnętrzach Izabeli przypadła do gustu internautom:

- Słodko tak domowo 😍😘

- Pięknie to wszystko wygląda,zamawiam tego pana co to wszystko tak ładnie zrobił😘😍 Pozdrawiam serdecznie

- Chętnie zjadła bym rosołek w Pani jadalni.

- Przepięknie Pani Izuniu. Bardzo mi się podoba❤Półka po babci po rodzinie pomalowałabym na kolor stołu i krzeseł lub zostawiła jak jest🌹Biały odpada 😘😘😘

A wy co sądzicie?

Izabela Zeiske pochwaliła się metamorfozą kuchni. Poprzednio jej pomieszczenie wyglądało tak:

Z kolei jadalnia była bardzo ciemna. Teraz czerwone ściany zostały zastąpione styropianowymi płytami wyglądem imitującymi cegłę.

Lepiej przed czy po?