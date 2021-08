Klaudia Halejcio pokazała piękną jadalnię, a fanki krytykują ją za "nierealne macierzyństwo". Odpowiedziała

Klaudia Halejcio od ponad miesiąca jest szczęśliwą mamą małej Nel. Niestety, jak to w życiu bywa, oprócz pięknych chwil z dzieckiem pojawiają się również te ciemniejsze strony macierzyństwa. Nie wiem, co ja robię źle - powiedziała zmartwiona na Instastories. Co miała na myśli? Poznajcie szczegóły. Zobacz także: Kim jest partner Klaudii Halejcio? Ma na imię Oskar i jest bajecznie bogaty. Prowadzi kilka firm Klaudia Halejcio ma trudne chwile. Co się stało? W życiu Klaudii Halejcio ostatnio wydarzyło się naprawdę sporo zmian. Nie tylko została mamą uroczej Nel ale również przeprowadziła się do nowego domu . Miejsce, gdzie mieszka z partnerem Oskarem oraz córką to przepiękne 500-metrowe lokum z basenem, ogromnych ogrodem i prywatnym stawem. To właśnie tam mała Nel przeżywa swoje pierwsze miesiące życia. Klaudia Halejcio cieszy się z każdego dnia macierzyństwa, chociaż nie ukrywała, że poród był dla niej trudny: Nelusia jest cudowna. (...) Wszystko poszło dobrze, chociaż myślałam, że będzie mi ze wszystkim łatwiej. Nie było tak łatwo - boli potężnie. Były łzy, płacz, no ale po prostu ten brzdąc wynagradza wszystko - mówiła aktorka tuż po porodzie Teraz podzieliła się z internautami kolejną troską, z jaką przyszło jej się zmierzyć jako mamie. Okazuje się, że Klaudia Halejcio dostała zapalenia piersi, a towarzyszący temu ból utrudniał jej funkcjonowanie: Mam taki dzień, że myślę, że umieram. Znaczy wczoraj byłam pewna, że umieram, natomiast dzisiaj rozważam czy to ma sens. Mam zapalenie piersi, to jest taki ból... Nie wiedziałam, nie sądziłam, to jest jakiś dramat! Aktorka podzieliła się internautkami objawami, z jakimi musiała się mierzyć: Boli mnie każdy kawałek mojego...