Kurzajewski odpadł jako pierwszy z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie są rozdarci

Macieja Kurzajewski to znany prezenter Polsatu, który jako pierwszy musiał pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami". Niektórzy internauci twierdzą, że jego szybkie odejście jest odzwierciedleniem braku sympatii widzów. Natomiast jego taneczna partnerka, Lenka Klimentowa, otrzymała wielkie wsparcie. To niewiarygodne, co dzieje się w komentarzach!