Magda Narożna jest nie tylko jedną z najbardziej cenionych wokalistek disco polo, ale również mamą 14-letniej Gabrysi, z którą zatańczyła w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami". Obie bardzo chciały zatańczyć razem w programie, ale po ich wspólnym występie córka wokalistki miała zaskakującą prośbę. Nie wszystkim mogłaby się ona spodobać!

Magda Narożna o tym, co powiedziała jej córka po występie w "Tańcu z gwiazdami"

Za nami 4. odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym gwiazdy tańczyły razem ze swoimi bliskimi. Bez wątpienia był to odcinek, w którym pojawiło się najwięcej łez wzruszeń i szczęścia. Magda Narożna zatańczyła z córką energiczną cha-chę, co było ich wielkim marzeniem. Wokalistka nieraz powtarzała, że zależy jej najbardziej na tym, by wytrwać do odcinka z bliskimi dla swojej córki. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl wokalistka disco polo opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły im tego dnia i o tym, co usłyszał od córki po ich występie. Nie tego się spodziewaliśmy!

Dzisiaj moja córka chciała, żebym pojechała z nią do domu. Prawie płakała, taka jest prawda. Ale my jutro mamy treningi, mamy nagranie i wszystko. To najgorzej boli, że ona była ze mną cały tydzień i niby się mną nacieszyła, bo przytulała mnie codziennie, spała ze mną codziennie obok mnie, a jednak widziałam, ile emocji ją to kosztowało więc Gabrysiu jestem z Ciebie dumna bardzo – powiedziała Magda.

Magda Narożna postanowiła również publicznie przeprosić swoją córkę. Za co? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo, by się dowiedzieć.

