Julia Wieniawa ma zaledwie 25-lat, a już osiągnęła wielki sukces. Nic dziwnego, że lubi robić sobie prezenty - bez wątpienia na nie zasłużyła. Celebrytka właśnie pochwaliła się nową torebką i stwierdziła, że warto, jest w nią zainwestować. Choć jest dość minimalistyczna, to artystka jest nią zachwycona. Sami zobaczcie!

Julia Wieniawa zachwyca się torebką za 25 tys. złotych

Julia Wieniawa to nie tylko jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie, ale również jedna za najlepiej ubranych celebrytek. Aktorka ma świetnie wyczucie stylu i trzeba przyznać, że zawsze zachwyca na wydarzeniach branżowych, ale również na co dzień w naturalnym wydaniu. Ostatnio Julia Wieniawa bez makijażu wybrała się do restauracji — trzeba przyznać, że wyglądała dziewczęco i promiennie. Teraz gwiazda postanowiła pochwalić się swoją nową torebką "The Row", która kosztowała ją 25 tysięcy złotych.

Boże, jak pachnie pięknie skórką. Ale śliczna jest co, piękny ma ten kolor, a jaka pojemna. Wow! Torba lekarska, so cute — powiedziała Julia Wieniawa.

Instagram @juliawieniawa

Jak twierdzi Julia Wieniawa, torebka jest nowym krzykiem mody i warto w nią zainwestować. Choć nie wyróżnia się niczym szczególnym i jest dość prosta, to jednak aktorka zapewnia, że ma swój urok.

Moja nowa Margot. Jezu marzyłam o tej torebce, ma przepiękny czekoladowy kolor i jest absolutnie iconic. Mówi się teraz w branży modowej, że ta torebka ''The Row'' jest taką nową bikrkin i warto w nią teraz inwestować. Wygląda trochę, jak torba lekarska więc nie ma w niej nic takiego specjalnego, ale właśnie dlatego, że jest taka minimalistyczna, czyni ją taką wspaniałą. No musiałam się nią pochwalić. Prezent o de mnie dla siebie — dodała aktorka.

Instagram @juliawieniawa

Nie jest tajemnicą, że gwiazda lubi drogie dodatki. Ostatnio Julia Wieniawa wybrała się do Cannes z torebką za 70 tys. złotych, ale warto dodać, że to nie była jedyna luksusowa rzecz, którą miała na sobie.

Instagram @juliawieniawa