Owoc pigwy bogaty jest w witaminę C oraz sole mineralne, co sprawia, że skutecznie zwalcza objawy przeziębienia czy grypy. Wpływa łagodząco na układ pokarmowy i wzmacnia układ odpornościowy.

Reklama

Pigwa potocznie nazywana jest polską cytryną, ponieważ w smaku bardzo ją przypomina. Uprawiana może być w ogrodzie, ale również w doniczce. Z kształtu może przypominać gruszkę, choć ma bardziej żółtą skórkę. Owoce pigwy dojrzewają we wrześniu i rzadko spożywa się je na surowo, ponieważ są bardzo kwaśne i bardzo twarde.

Owoc pigwy – właściwości lecznicze

Lecznicze właściwości pigwy opierają się przede wszystkim na dużej zawartości witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy i zwalcza objawy przeziębienia. Owoc pigwy zawiera również inne, ochraniające organizm związki mineralne jak żelazo, miedź, magnez i fosfor. Dodatkowo usprawnia pracę układu pokarmowego, wzmacnia metabolizm. Pigwa często znajduje się w jadłospisie diety odchudzającej.

Przetwory z owoców pigwy: soki, dżemy, konfitury i powidła

Przetwory z pigwy stosowane są walce z przeziębieniem i grypą. Najczęściej robi się z niej soki, dżemy, konfitury i powidła. Często dodawane są one do herbaty. Rzadko dodawana jest do ciast z powodu kwaśnego posmaku. Na dolegliwości żołądkowe najlepiej działają nasiona pigwy, które również wzmacniają pracę wątroby - w formie surowej nie nadają się do zjedzenia, najczęściej przygotowuje się z nich nalewkę.

Zobacz także

Owoce pigwy są idealnym suplementem diety dla osób odchudzających się – pobudzają trawienie, przyśpieszają przemianę materii oraz regulują poczucie sytości i głodu. Przygotowuje się z nich również nalewki czy wina, które pozytywnie wpływają na trawienie po obfitym obiedzie.