Kuchnia chorwacka łączy w sobie wpływy kuchni innych krajów bałkańskich i kuchni śródziemnomorskiej. Silne są w niej także ślady tureckiej tradycji kulinarnej. W Chorwacji je się dużo ryb i owoców morza, doprawia dania rozmarynem i oregano.

Do posiłków pije się wino. Białe wytrawne wino pasuje do ryb, natomiast wytrawne, czerwone do mięs takich jak np. wołowina.

Wpływy kulinarne obecne w kuchni chorwackiej

Chorwacja leży w basenie Morza Śródziemnego, na Bałkanach. Sztuka kulinarna tego kraju nosi silne cechy kultury śródziemnomorskiej. Popularne są tu ryby i owoce morza (np. ośmiornice), w różnych odsłonach. Często jada się też makarony. Bardzo ważnym składnikiem wielu dań jest oliwa. Popularnymi przyprawami są rozmaryn, oregano, majeranek, a wino jest stałym elementem posiłków.

Ponadto Chorwacja w swojej historii wielokrotnie znajdowała się pod panowaniem mocarstw takich jak starożytna Grecja i Rzym, Republika Wenecka, Imperium Osmańskie oraz Austro-Węgry. Nie pozostało to bez wpływu na kuchnię chorwacką. W menu chorwackich restauracji można znaleźć dania takie, jak pljeskavica, bałkańska odmiana kotleta mielonego czy też zupa rybna.

Brudet, czyli zupa rybna z Dalmacji

Składniki (na 4 porcje):

1 kg filetów z ryb morskich, np. dorady, okonia lub ryb słodkowodnych, np. karpia, pstrąga, szczupaka,

3 duże cebule,

4 ząbki czosnku,

2 duże pomidory,

200 ml passaty pomidorowej,

3 liście laurowe,

rozmaryn,

200 ml wytrawnego białego wina (najlepiej chorwackiego),

100 ml oleju rzepakowego,

sól,

pieprz,

4 łyżki posiekanej natki pietruszki.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Pokrój filety rybne na równe kostki.

Posiekaj cebulę i zeszklij ją w głębokim garnku na oleju.

Posiekaj czosnek i pokrój pomidory.

Dodaj do garnka pokrojone pomidory, passatę i liście laurowe, duś pod przykryciem.

Po 6-8 minutach duszenia dodaj czosnek, a następnie ryby.

Zalej ryby winem, jeśli 200 ml nie zakrywa ryb, dodaj go więcej.

Dodaj odrobinę soli i pieprzu oraz rozmaryn.

Co jakiś czas potrząsaj garnkiem.

Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 20 minut.

Na koniec gotowania dodaj posiekaną natkę pietruszki, możesz nią także posypać zupę tuż przed podaniem.

Podawaj z pełnoziarnistym, żytnim chlebem.

Bałkańskie burgery z pljeskavicą

Składniki (na 4 porcje):

0,5 kg siekanej lub mielonej łopatki wołowej,

3 duże cebule,

6 ząbków czosnku,

sałata,

świeża natka pietruszki,

ok. 200 ml gęstego jogurtu,

świeży pomidor,

papryka ostra w proszku,

papryka słodka w proszku,

oregano,

majeranek,

sól,

pieprz,

olej rzepakowy,

4 duże bułki.

Czas przygotowania: 2,5 godziny (mięso przez 2 godziny musi stać w lodówce)

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Posiekaj 2 cebule, a jedną pokrój w cienkie plasterki.

Posiekaj 4 ząbki czosnku.

Połącz posiekane cebulę i czosnek z mięsem, dopraw solą, papryką słodką i odrobiną papryki ostrej.

Mięso zostaw pod przykryciem w lodówce na 2 godziny.

Z mięsa uformuj 4 płaskie kotlety i smaż je na rozgrzanym oleju, aż się zarumienią z obu stron.

Posiekaj kolejne 2 ząbki czosnku i wymieszaj je z jogurtem, dodaj oregano, majeranek, trochę soli i pieprzu.

Przekrój bułkę, posmaruj ją sosem czosnkowym z obu stron.

Do bułki włóż liść sałaty, kotlet, plasterek pomidora, kilka plasterków cebuli, natkę pietruszki.