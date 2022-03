"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska wybiera meble do nowej kuchni! Będzie stylowo...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych relacjonuje postępy na budowie swojego wymarzonego domu i tym razem zdecydowała się poprosić internautów o pomoc. Okazuje się, że para stoi przed ważną decyzją, którą mają podjąć już niebawem, a która jest trudniejsza niż początkowo zakładali. O co chodzi? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" stoi przed poważną decyzją! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" miłość i popularność znaleźli w hitowym programie TVP, a dziś są rodzicami dwójki dzieci i spełniają marzenie o własnym domu. Para postawiła na bardzo nowoczesny projekt , a ostatnio postępy na budowie ruszyły w ekspresowym tempie. Teraz Anna Bardowska opublikowała nowy film na swoim koncie w serwisie YouTube i zdradziła, że przed nimi decyzja dotycząca elewacji ich domu . Okazuje się, że para nie do końca jest przekonana do początkowego projektu i rozważa jeszcze jedno rozwiązanie: Będą elementy betonu, ale też troszkę drewna. Ale… czy to jest właśnie to czego chcemy? Jak patrzę na domy obłożone klinkierem to od razu się w nich zakochuje i zaczęliśmy analizować temat płytki klinkierowej. Nawet zgłosiłam się do projektanta, żeby stworzył dla nas wizualizację, jak nasz dom wyglądałby w takiej formie. I mi bardzo się podoba. Wygląda tak stylowo, nowocześnie, według mnie jest piękny! To są ostatnie dni, żeby podjąć decyzję. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska szczerze o budowie domu. "Sporo problemów... trudny temat" Anna Bardowska razem z mężem Grzegorzem Bardowskim stoją przed ważną decyzją, którą muszą już teraz podjąć. Okazuje się, że para jest na etapie wyboru elewacji do swojego nowego domu i rolniczka nie jest do końca przekonana, czy wersja...