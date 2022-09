"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała kolejne kadry z nowej kuchni. Króluje czerń!

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia to serce domu, a jak się okazuje, wygląd tego wnętrza w przypadku gwiazd programu " Rolnik szuka żony " robi ogromne wrażenie. Na jaki styl zdecydowała się Ania Bardowska, a na jaki Małgosia Borysewicz, i który z nich bardziej przypadł do gustu Internautom? Niektórzy mają już swojego faworyta. Zobacz także: Zrobiliśmy TEST ZGODNOŚCI PARY Ani i Grzegorzowi z "Rolnik szuka żony". Nie we wszystkich kwestiach byli zgodni! Kuchnia Ani Bardowskiej i Małgosi Borysewicz. Gwiazdy "Rolnik szuka żony" pokazały swoje królestwa Jak przyznała sama Ania Bardowska, przy urządzaniu kuchni bardzo ją poniosło i poza kolorem białym, nie ma ona za wiele wspólnego ze stylem, który dominuje w pozostałej części domu. Co więcej, żona Grzegorza Bardowskiego uwielbia gotować i musimy przyznać, że jej kuchnia to prawdziwe królestwo. We wnętrzu dominuje biel oraz czerń, a wszystko ociepla drewniana budowa. Kuchenna zabudowa nadaje pomieszczeniu minimalistyczny charakter i wprowadza ład. Do tego dwudrzwiowa lodówka, duży piekarnik i ogromny, roboczy blat - Ania Bardowska bez wątpienia ma jak rozwijać swój kulinarny talent. W centralnym punkcie kuchni stoi elegancji stół z finezyjnymi białymi nogami i czarnym blatem na wysoki połysk, oraz cztery czarno-białe krzesła, które idealnie komponują się z całością. Wspólne, rodzinne poranki w takim otoczeniu muszą być bardzo przyjemne, i znając Anię Bardowską - również smakowite. W wyposażeniu kuchni nie brakuje oczywiście ekspresu do kawy, czy ogromnej płyty indukcyjnej z aż pięcioma polami grzewczymi! Co więcej, Anna Bardowska uważa, że kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Nikogo więc nie powinna dziwić ilość szafek i zakamarków, które pomieszczą...