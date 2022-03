"Ewa gotuje": Miss polskiej kuchni zaczyna nowy sezon! Zdrowo, domowo, pysznie i... modnie!

"Family Food Fight" to program kulinarny, który próbuje przełamać tradycyjny format rywalizacji kuchennej, bardzo nietradycyjnym doborem uczestników! W kulinarnym show udział bowiem bierze 6 rodzin, które będą walczyć o nagrodę główną, jaką jest 100 tysięcy złotych! Wśród walczących o najwyższą nagrodę są naprawdę zaskakujące drużyny: małżeństwo z nastoletnim dzieckiem, kuzynki z koła gospodyń wiejskich, a nawet przyjaciele tworzący wspólnie zespół disco-polo! Kulinarną rywalizację rodzin będzie oceniać jury w doborowym składzie! Na czym będą polegały konkurencje? "Family Food Fight": na czym polega nowe kulinarne show? Kiedy i gdzie oglądać? Pasją wszystkich uczestników jest niewątpliwie gotowanie, ale nie samotne, a w gronie najbliższych! Przyrządzanie wspólnych posiłków i rodzinnych obiadów to ich codzienność, którą postanowili przenieść do studia "Family Food Fight". Program można oglądać od 1 września, co środę o 20:05 w Polsacie. Program będzie sprawdzał nie tylko kulinarne umiejętności uczestników, ale także to, jak dobrze będą współpracować ze swoimi najbliższymi, by wygrać daną konkurencję. A tych w każdym odcinku programu będą aż dwie! „Family Food Fight. Pojedynek na smaki” to show pełne smaków, doprawione rodzinnymi sprzeczkami, wzruszającymi chwilami i zabawnymi wpadkami, które jednak zawsze kończą się celebracją wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków. W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa kulinarne wyzwania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Co tydzień jedna z rodzin opuści program, a w wielkim finale zmierzą się dwie najlepsze, które staną do walki o tytuł...