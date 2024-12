We wrześniu cieszący się sympatią widzów kucharz i juror w programach kulinarnych „MasterChef” oraz „MasterChef Junior” Tomasz Jakubiak ujawnił, że zmaga się z nowotworem. Niestety typ choroby okazał się bardzo rzadki i złośliwy, w dodatku lekarze zdiagnozowali go, gdy był już w zaawansowanym stadium. Zaatakował kości miednicy oraz kręgosłupa szefa kuchni. Gwiazdor TVN stanął do wyczerpującej walki z chorobą. Swoją szpitalną codzienność pokazał w mediach społecznościowych, a także w „Dzień dobry TVN”. Po szeregu chemioterapii leczenie będzie kontynuował w Izraelu. Nowy etap w walce o życie ma rozpocząć już dzisiaj, 2 grudnia.

W miniony weekend odbyła się charytatywna kolacja dla Tomasza Jakubiaka. To pokazuje, jak wiele osób angażuje się w pomoc dla szefa kuchni. Pomagają zarówno gwiazdy, jak i fani. Właśnie dzięki wpłatom darczyńców kucharz ma możliwość rozpocząć leczenie w klinice w Izraelu. Kosztowna terapia odbędzie się w Jerozolimie.

Niedawno Jakubiak opublikował nagranie z warszawskiego lotniska, na którym podziękował wszystkim za wsparcie. Przyznał, że wzruszyła go charytatywna kolacja, która miała miejsce w Gdańsku. Juror programów kulinarnych poleciał już do Tel-Awiwu razem z rodziną. Cały czas jest przy nim kochająca żona Anastazja oraz dziecko.

Jakubiak poinformował, że kolejny etap jego leczenia rozpocznie się 2 grudnia. Z wpisu gwiazdora TVN wynika, że pierwszą operację może przejść już w środę, 4 grudnia. Wygląda na to, że kucharz nie traci ducha walki i jest pozytywnie nastawiony do terapii w Izraelu.

My już razem z rodzinką na lotnisku czekamy na samolot do Tel-Awiwu. (Przyp. red. – Stamtąd) Prosto do kliniki, Anastazja z bąblem do hoteliku, a my do kliniki, gdzie jutro i dziś będą robione kolejne badania. Mam nadzieję, w środę wylądują na stole i zaczniemy zabawę na ostro i będziemy wykopywać dziada ze mnie

– przekazał.