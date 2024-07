Odchudzanie dzieci powinno opierać się na zmianie diety, nawyków żywieniowych i trybu życia nie tylko samego dziecka, ale też całej jego rodziny. Zwyczaje związane z jedzeniem, panujące w najbliższym otoczeniu, są jedną z głównych przyczyn otyłości u dzieci.

Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci: zbyt duże porcje i nakłanianie do jedzenia

Niektórzy rodzice i dziadkowie dają dziecku duże porcje jedzenia, takie, po których dziecko czuje się nie tylko syte, ale wręcz przejedzone. Często jeszcze można spotkać się z przekonaniem, że dziecko z wiekiem wyszczupleje. W rzeczywistości jednak człowiek, u którego wcześnie rozbuduje się tkanka tłuszczowa, już zawsze będzie miał skłonność do nadwagi. Dziecko powinno dostawać takie porcje jedzenia, które dostarczą mu odpowiedniej dla jego wieku i wzrostu liczby kalorii.

Nie należy przesadnie zachęcać dziecka do jedzenia, ani mówić mu, że komukolwiek będzie przykro, jeśli nie weźmie ono dokładki. Jeśli dziecko jest przekarmiane przez babcię albo innego członka rodziny, porozmawiaj z nim o tym.

Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci: niezdrowe przekąski i słodkie napoje

Inną przyczyną otyłości u dzieci jest łatwa dostępność niezdrowych przekąsek, np. batonów i chipsów. Pustych kalorii dostarczają także słodkie napoje gazowane oraz, co może niektórych zdziwić, soki owocowe, nawet te bez dodatku cukru. Produkty takie dostarczają nieproporcjonalnie dużo kalorii w stosunku do składników odżywczych, które potrzebne są do wzrostu i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nadmiar takich produktów w diecie szybko prowadzi do regularnego przekraczania zalecanej dziennie liczby kalorii i głodu jakościowego, wynikającego z niedoboru witamin i składników odżywczych.

Porozmawiaj z dzieckiem o szkodliwości takiego jedzenia. Zastąp je zdrowymi przekąskami, np. małymi marchewkami, chipsami z marchwi albo selera, owocami albo pestkami z dyni lub słonecznika.

Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci: styl życia rodziny

Bardzo ważną, i chyba najtrudniejszą do zmiany, przyczyną nadwagi u dziecka jest nieprawidłowy styl życia całej jego najbliższej rodziny. Rodzice sami mogą źle się odżywiać, np. przygotowywać potrawy na szybko – smażyć je lub podgrzewać w mikrofalówce kupione w sklepie gotowe potrawy. Mogą też wykorzystywać słodycze jako sposób na uspokojenie dziecka. To wszystko przy braku fizycznej aktywności, chociażby wspólnych spacerów, sprawia, że dziecko przejmuje te nawyki i nawet nie zdaje sobie sprawy, że można jeść inaczej i spędzać czas w inny sposób.

Jeśli ten problem dotyczy waszej rodziny, wprowadźcie zmiany do waszego życia rodzinnego. Zamiast wieczorem spędzać całe godziny przed telewizorem, zacznijcie razem aktywnie się bawić. Częściej wychodźcie na spacery albo na rower. Porozmawiaj z dzieckiem, czy chciałoby uprawiać jakiś sport. Może warto zapisać je na zajęcia sportowe zgodne z jego zainteresowaniami. Sam zastanów się nad uprawianiem sportu i daj dziecku dobry przykład, ćwicząc regularnie.