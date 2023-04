Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od pewnego czasu relacjonują swoje życie na chętnie oglądanym przez internautów kanale Dowbory Be Happy. Małżeństwo mierzy się teraz z trudami wykończenia nowo wybudowanego domu. Zawsze uśmiechnięci i zadowoleni Dowborowie podzielili podczas ostatniego filmiku, który wymownie zatytułowali: ''Ta budowa nas wykończy, czyli Nasz Nowy Dom cz. 3 - Dowbory Be Happy'', że brakuje im już cierpliwości. Kłopot stanowią finanse. Marzą Ci się piękne wnętrza? Pobierz ten kod rabatowy Home and You i zgarnij dużą zniżkę na zachwycające dodatki i tekstylia. Nasz nowy dom u Dowborów: tanio, ale luksusowo Okazuje się, że kwestie wykończeniowe są dla małżeństwa bardzo trudne. Oboje zwracają uwagę, że mają kłopot z wyborem odpowiednich rozwiązań, które kolejno proponują im deweloperzy, eksperci i rachunek ekonomiczny. Jak sami przyznają w ostatecznym rozrachunku, chcieliby mieć wszystko, co jest im proponowane, z zachowaniem ergonomii, ekologii i jednocześnie technologii i nowoczesności... Okazuje się, że spełnienie tych punktów podwyższa koszta domu. My chcielibyśmy, żeby było oszczędnie, ale nowocześnie. Jak połączyć posiadanie klimy czy fotowoltaiki, czy pompa ciepła, czy zwykły piec, czy ogrzewanie podłogowe, czy jednak tradycyjne? Skąd my mamy to wiedzieć? - pyta Małgosia Maciej Dowbor zauważył, że Gosia woli zastosować w domu zdecydowanie więcej rozwiązań, nie patrząc na oszczędności. Z kolei Maciej Dowbor pilnuje tego, żeby wszystko zgadzało się z budżetem. Ostatecznie jednak Gosia doszła do wniosku, że dla lepszych warunków mieszkalnych dzieci może zrezygnować z powiększania swojej garderoby. Para jednak optymistycznie patrzy w przyszłość i nie przestaje marzyć o swoim wymarzonym studio. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało!...