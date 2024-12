Cezary Żak i Katarzyna Żak marzyli o tym, by zostać dziadkami. To marzenie własnie się spełniło a Wigilię i święta Bożego Narodzenia będą świętować już w powiększonym gronie. Dumny i szczęśliwy aktor pokazał zdjęcie nowego członka rodziny:

Reklama

Jesteśmy najszczęśliwszymi Dziadkami na świecie, wdzięcznymi Bogu za ten dar

Cezary Żak i Katarzyna Żak zostali dziadkami

Cezary Żak ma dwie córki Zuzannę i Aleksandrę. Aktor nie ukrywał, że wraz z małżonką marzyli o tym, by zostać dziadkami. Kiedyś w rozmowie z "Faktem" Cezary Żak mówił: "Bardzo bym chciał nim być, córki niestety mniej. Twierdzą, że mają jeszcze czas. Już bym chciał pokazać wnukowi wszystko, co odkryłem". To wielkie marzenie właśnie się spełniło. Aktor przy okazji świąt Bożego Narodzenia pochwalił się, że własnie został dziadkiem i pokazał internautom urocze zdjęcie maleństwa.

Drodzy Państwo, Dobrych ludzi wokół nie tylko w Święta ale i w całym 2025 roku. My w tym roku świętujemy podwójnie, bo Rodzina się powiększyła i jesteśmy najszczęśliwszymi Dziadkami na świecie wdzięcznymi Bogu za ten dar.

Cezary Żak opublikował urocze zdjęcie stópek swojego wnuka lub wnuczki. Nie zdradził jednak płci maleństwa, jak i tego, która z córek została własnie mamą. Internauci cieszą się wraz z aktorem i jego małżonką Katarzyną Żak. Nie szczędzą dziadkom pięknych słów:

Nic lepszego i ważniejszego

Gratulacje

Kasiu, Czarku, Wesołych Świąt

Pani Kasiu, spokoju, radości i mnóstwa pięknych chwil, a Nowy Rok niech spełni wszystkie marzenia!

Gratulacje Panie Wójcie. Geniuuuuusz, po prostu geniusz! Wesołych świąt!

Gratulacje z okazji powiększenia rodziny! Piękna wiadomość! Życzę Wam wszystkiego najlepszego w te Święta i w nadchodzącym 2025 roku. Niech będzie pełen miłości, radości i szczęścia! - komentowali internauci.

My również przyłączamy się do gratulacji!

Instagram@katarzynazak.official

To zdecydowanie będzie wyjątkowa Wigilia dla całej rodziny Żaków. W zeszłym roku Katarzyna Żak zdradziła nam, jak wygląda Boże Narodzenie w ich domu. Aktorka nie ukrywała, że nie brakuje wspólnego śpiewania kolęd. Szczególnie uwielbia robić to wraz z córkami. Z kolei na stole wigilijnym znajduje się więcej niż dwanaście potraw. Podsumowała również duet, jaki tworzą z Cezarym Żakiem: "Tandem nie do zastąpienia". Dlaczego? Okazuje się, że to własnie aktor jest mistrzem kuchni, a jego żona robi w niej pozostałe rzeczy:

On bardzo dobrze gotuje. Pan Bóg obdarzył go dużą ilością talentów. Lubi wysmakowane potrawy ale ma też dobry smak, świetnie doprawia. Ja z kuchni preferuje sprzątanie, znaczy świetnie sprzątam po nim. Świetnie się uzupełniamy. Cezary świetnie gotuje, a ja świetnie sprzątam.

Reklama

Zobacz także: Cezary Żak ma znanego brata. Dzieli ich 12 lat różnicy