Maja Hyży nawet na 40 minut przed porodem znalazła czas by podzielić się z fanami na Instagramie relacją z jej szpitalnego pokoju. Gwiazda nie mogła narzekać na brak komfortu. W pokoju o podwyższonym standardzie znalazło się miejsce dla jej partnera, który mógł skorzystać z małżeńskiego łoża, kuchenki mikrofalowej, wygodnego fotela oraz własnej łazienki.

Maja Hyży pochwaliła się komfortowym pokojem na porodówce

Maja Hyży dba o to by mieć świetny kontakt z fanami i stara się relacjonować każdą wolną chwilę na swoim Instagramie. Gwiazda do ostatniej chwili przed porodem pojawiała się na publicznych wydarzeniach i sprawiała wrażenie, że nawet w 9. miesiącu ciąży, czuje się znakomicie. W końcu, kiedy przyszedł upragniony termin porodu, wokalistka udała się do prywatnego szpitala w Warszawie. Maja Hyży urodziła zdrową córeczkę i od razu pochwaliła się jej zdjęciem na Instagramie. Gwiazda poinformowała swoich fanów, że po cesarskim cięciu czuje się dobrze, jednak potrzebuje trochę czasu na dojście do siebie. Maja Hyży nie zamierza próżnować i obiecała, że już dwa tygodnie po porodzie wróci do pracy. Na szczęście gwiazda, by nie zawieść fanów brakiem aktywności na Instagramie, zdążyła nagrać obszerną relację ze swojego komfortowego pokoju w szpitalu, na chwilę przed porodem. Teraz udostępniła nagrania z prywatnej sali o podwyższonym standardzie.

Instagram/majahyzy

Wokalistka w dużym, prywatnym pokoju mogła liczyć na spokój. W mini apartamencie znalazło się miejsce dla jej partnera, który mógł skorzystać z wygodnego, małżeńskiego łoża. Oprócz tego w pokoju znalazło się także specjalistyczne łóżko szpitalne dla mamy, przewijak oraz miejsce na niemowlę. Maja Hyży pokazała także swój kuchenny zakątek, gdzie znalazła się kuchenka mikrofalowa oraz inne niezbędne elementy.

Instagram/majahyzy

Maja Hyży, z kroplówką w ręku, pokazała fanom wnętrze małej, ale komfortowej łazienki, w której znalazły się wszystkie niezbędne elementy. Wokalistka poinformowała także, że za jadalnią znajduje się łazienka dla gości, z której będzie mógł skorzystać między innymi jej partner - Konrad. Oprócz tego w pokoju Mai, znalazł się wygodny fotel oraz dużo miejsca dla gości.

