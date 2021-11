Anna Bardowska z „ Rolnik szuka żony ” poczuła magię świąt i zdecydowała, że w jej domu pojawią się już pierwsze bożonarodzeniowe dekoracje. Rolniczka założyła nawet czerwony sweter z reniferami, a na ścianie pojawił się kalendarz adwentowy. To właśnie na ten element świąteczny najbardziej czekał synek Anny Bardowskiej. Chłopiec już otworzył pierwsze woreczki z niespodziankami. Jak mu się podobają prezenty? Anna Bardowska z „Rolnik szuka żony” pochwaliła się uroczym prezentem dla Jasia! Anna Bardowska już jakiś czas temu poinformowała swoich obserwatorów na kanale na YouTube, że w tym roku sama przygotowuje dla synka kalendarz adwentowy. W końcu udało się go skończyć, a syn rolniczki jest szczęśliwy, że każdego dnia czeka na niego niespodzianka: Na ostatnią chwilę, ale udało się 🥰. Mój pierwszy kalendarz adwentowy. Jasiu szczęśliwy ❤. - napisała Anna Bardowska na Instagramie. Obserwatorki Anny są zachwycone pomysłem i wykonaniem kalendarza adwentowego i już zapowiadają, że w przyszłym roku zrobią podobny: Ekstra wyszło! 😍 A ile serca włożonego :))) Brawo dla dzielnej mamy za przygotowanie pięknego kalendarza 🤗👏 Piękny kalendarz 😍❤ szczęśliwe dziecko to szczęśliwa mama ❤️ Ślicznie to wygląda :) Niektóre z Internautek proszą o inspiracje podarunków na 24 dni, a tymczasem rolniczka zdradziła, co jej synek znalazł pod numerem 1. drewniane kostki do układania daty, karteczka z napisem, aby nauczyć się kolędy "pójdźmy wszyscy do stajenki" i czekoladowa moneta 🙂 Tylko spójrzcie na kalendarz adwentowy przygotowany przez Annę Bardowską. Wygląda bardzo profesjonalnie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania i Grzegorz Bardowscy pochwalili się kolejnymi efektami prac przy...