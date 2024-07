Transporter lub torba dla kota powinny być dostosowane do rozmiaru i temperamentu pupila. Ważne jest również to, czy kot ma być jedynie dowieziony do weterynarza, czy będzie towarzyszył nam w podróży samochodem lub samolotem.

Dokonując wyboru transportera dla zwierzęcia, najlepiej zrezygnować z wiklinowej budki. Jest doskonała jako legowisko, ale w podróży się nie sprawdzi. Trudno ją utrzymać w czystości, jest ciężka, ma łatwe do sforsowania drzwiczki a dno często odpada.

Torba dla kota

Torba dla kota to rozwiązanie dobre na krótkie dystanse. Na rynku dostępne są torby wykonane z różnych tworzyw, często lekko usztywnianych. Dobrym rozwiązaniem jest torba z odpinanym dnem (najczęściej przy pomocy suwaka). Dzięki temu łatwo ją wyprać, gdy pupilowi przytrafi się niespodzianka. Torba – szczególnie ta, wykonana z grubego weluru lub puchatego materiału, latem nie zda egzaminu, nawet na krótkie trasy. Zwierzęciu będzie w niej bardzo gorąco i przez to może się trwale zniechęcić do podróży. Torby często mają otwory, przez które kot może wystawiać głowę. Znajdujące się wewnątrz kółeczka na gumkach są przeznaczone do przypięcia kocich szelek. Podsumowując: torba tak – ale tylko na podróż trwającą nie dłużej niż 1-2 godziny przy umiarkowanej temperaturze na zewnątrz.

Jak wybrać rozmiar transportera dla kota

Transportery dla kota dostępne są w trzech kategoriach rozmiarów, oznaczonych następująco:

1 lub 10 – dla kota o wadze do 6 kg,

2 lub 20 – dla kota o wadze powyżej 6 kg lub dla dwóch małych kotów,

3 lub 30 – dla dwóch lub trzech kotów.

Transporter 1 jest najlepszy, gdy nie mamy samochodu i zależy nam na przenoszeniu pupila na krótkie dystanse np. do weterynarza. Dłuższe podróże samochodem lub pociągiem kot lepiej zniesie w większym transporterze o rozmiarze 2 lub 3. Trudno się je nosi ręcznie, ale są komfortowe dla zwierzęcia i idealne do montażu w samochodzie.

Parametry i rodzaje transporterów dla kotów

Transportery i kontenery wykonane są z mocnego plastiku i metalu, które są łatwe do utrzymania w czystości. Transporter plastikowy – bardzo przewiewny z dodatkowymi drzwiczkami od góry, sprawdzi się w czasie letnich podróży. Zimą można do niego dokupić specjalny ocieplacz. Transportery całkowicie zabudowane są najlepsze dla zwierząt, które boją się podróży. Ograniczenie bodźców z zewnątrz może działać uspokajająco na wystraszonego mruczka. Przy wyborze kontenera, zwróćmy uwagę na jego zapach. Intensywna, chemiczna woń może odstraszyć wrażliwego kota. Transporter przeznaczony do noszenia ręcznego, musi mieć bardzo solidną, mocno zamontowaną rączkę. Drzwiczki powinny mieć bezpieczne zamknięcie, a wnętrze nie może posiadać wystających elementów, o które – w przypadku szturchnięcia lub gwałtownego hamowania, kot mógłby się skaleczyć.

Transportery wykonane z usztywnionego materiału z zasuwanym siatką wejściem są bardzo wygodne na krótkie dystanse.

Mocowanie transportera w samochodzie

Transporter w samochodzie powinien być przymocowany pasami. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo -zarówno naszego pupila, jak i swoje. Ważne jest również dokładne sprawdzenie drzwiczek klatki przed podróżą. Biegający podczas jazdy po aucie kot jest zagrożeniem dla osoby kierującej pojazdem, szczególnie gdy wbiegnie pod pedały lub skoczy na jej kolana czy plecy. Jeżeli zwierzak bardzo nie lubi przebywać w kontenerze, najlepiej by ktoś przy nim siedział, głaskał, podsuwał smakołyki lub zabawki.

Transportery dla kota - dodatki

Dodatki do transporterów to np. miejsca na miseczki, ocieplacze, wkłady wchłaniające wilgoć, dodatkowe zaczepy do szelek oraz paski i wzmocnienia ułatwiające przenoszenie. Są szczególnie przydatne w trakcie długich podróży samochodem lub pociągiem. Podróż samolotem z pupilem to konieczność sprawdzenia wymaganych przez daną linię atestów, wagi i rozmiarów kontenera, przed jego zakupem.

Cena transportera lub torby dla kota

Suma, jaką wydamy na koci transporter, uzależniona jest od jego rozmiaru, tworzywa, marki i sposobu wykonania. Najtańsze, materiałowe nosidełka i torby dla kotów kupimy już za 50 zł. Plastikowy transporter kosztuje około 70 zł. Wysokiej klasy kontenery z dodatkami i niezbędnymi atestami to koszt kilkuset złotych.