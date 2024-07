Brak apetytu u czworonoga najczęściej spowodowany jest problemami z układem pokarmowym. Nie można go ignorować, ponieważ może prowadzić do poważnych konsekwencji (niewydolności jelit), w wyniku których kot może umrzeć.

Koty mogą nic nie jeść nawet do dwóch dni bez konsekwencji. Po tym czasie ich wątroba zaczyna gorzej pracować, co w konsekwencji prowadzi do poważnych schorzeń narządów wewnętrznych. Najważniejsze jest więc szybkie zdiagnozowanie braku apetytu u kota lub wizyta u weterynarza.

Problemy z układem pokarmowym

Jedną z najczęstszych przyczyn braku apetytu u kota są zaparcia i problemy z wydolnością układu pokarmowego. Spowodowane jest to zazwyczaj połykaniem sierści przez czworonoga podczas mycia się. Powstają wtedy tzw. pilobezoary, czyli kule pokarmu wymieszane z włosami kota, które odkładają się na ścianach jego jelit. By poradzić sobie z tym problemem trzeba odkłaczyć pupila, podając mu trawy, lub stosując specjalną pastę rozpuszczającą pilobezoary.

Zmiana żywienia – jedna z przyczyn braku apetytu u kota

Inną przyczyną braku apetytu u kota może być zmiana karmy. Czworonogi nie lubią nagłych zmian w żywieniu. Warto więc urozmaicać dietę kota, po to by w przypadku gdy z rynku zniknie jego ulubiony przysmak, nie wpadł on w panikę i nie przestał jeść.

Braku apetytu na tle chorobowym – cukrzyca, problemy z nerkami lub układem pokarmowym

Najpoważniejszą przyczyną braku apetytu u kota jest jednak choroba. Niejedzenie przez pupila może oznaczać, że się zatruł, cierpi na cukrzycę, problemy z nerkami, układem pokarmowym, lub okolicami pyszczka. Często takim chorobom prócz braku apetytu towarzyszą także osowiałość, wymioty, nudności, ślinienie kota i utrata wagi. Czworonóg nie je wówczas z powodu bólu, jaki odczuwa, a nie dlatego, że nie jest głodny. Gdy takie objawy występują u naszego pupila, należy jak najszybciej udać się do weterynarza w celu podjęcia leczenia.

Brak apetytu u kota po operacji, odrobaczeniu i antybiotyku

Kot może nie mieć apetytu jeśli jest świeżo po operacji (najczęściej w przypadku podania mu narkozy). Jest to zupełnie naturalne i nie należy się tym martwić. Apetyt u czworonoga zazwyczaj wraca razem z odzyskiwaniem przez niego zdrowia. Niechęć do posiłków może pojawić się też po odrobaczeniu lub podczas brania antybiotyku. Tak jak w przypadku operacji jest to spowodowane osłabieniem kota i nie powinno utrzymywać się dłużej niż kilka dni.

Psychika czworonoga

Brak apetytu u kota może być również spowodowany zmianami w życiu. Pupil może stracić zainteresowanie jedzeniem jeśli zmieniamy miejsce zamieszkania, w domu trwa remont, lub pojawiło się w nim nowe zwierzę np. pies. Kot może również cierpieć na depresję lub ubolewać nad nieobecnością swojego opiekuna.

Często brak apetytu wynika również z trwającego okresu godowego u kotów. Zapominają one wtedy całkiem o jedzeniu i innych aktywnościach, a koncentrują się na znalezieniu partnera do prokreacji. Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest kastracja lub sterylizacja

Nie warto ignorować problemu braku apetytu u kota

Choć brak apetytu u kota często wynika z jego kaprysu lub humoru i znika po kilku dniach, nie należy go ignorować. W niektórych przypadkach może być on objawem poważnej choroby fizycznej lub psychicznej. Wtedy należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem weterynarii lub behawiorystą.